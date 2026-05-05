Sicurezza a Gatteo: controlli Polizia Locale, 5 patenti ritirate e sequestri

Sicurezza stradale a Gatteo: controlli straordinari e patenti ritirate
Ieri il territorio di Gatteo è stato protagonista di un’operazione intensiva di vigilanza stradale. La Polizia Locale, impegnata in un servizio straordinario, ha presidiato le principali arterie di collegamento, dalla costa fino alle zone dell’entroterra, per contrastare le condotte di guida più rischiose.
L’operazione della Polizia Locale
Il servizio è stato pianificato per innalzare i livelli di sicurezza urbana e verificare il rispetto delle norme del Codice della Strada. Due pattuglie operative hanno setacciato il comune, monitorando il flusso veicolare con l’ausilio di tecnologie avanzate.
I risultati dei controlli e le sanzioni
Il bilancio dell’attività riporta diverse violazioni gravi che hanno portato a provvedimenti immediati:
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5 patenti ritirate: i conducenti sono stati sorpresi a utilizzare il cellulare durante la guida.
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1 sequestro di veicolo: un mezzo è risultato privo della copertura assicurativa obbligatoria.
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2 sanzioni per mancata revisione: i veicoli sono stati individuati grazie a sistemi tecnologici.
Tecnologia al servizio della sicurezza: il targasystem
Determinante è stato l’impiego del Targasystem posizionato nei pressi del casello autostradale. Questo dispositivo di lettura automatica delle targhe ha permesso di segnalare in tempo reale le irregolarità, consentendo agli agenti di fermare i veicoli poco dopo il rilevamento.
L’Amministrazione comunale ha confermato la volontà di proseguire su questa linea, ribadendo l’importanza di questi interventi per tutelare l’incolumità di tutti i cittadini e degli utenti della strada.