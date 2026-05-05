Sicurezza a Gatteo: controlli Polizia Locale, 5 patenti ritirate e sequestri

L’operazione della Polizia Locale

Il servizio è stato pianificato per innalzare i livelli di sicurezza urbana e verificare il rispetto delle norme del Codice della Strada. Due pattuglie operative hanno setacciato il comune, monitorando il flusso veicolare con l’ausilio di tecnologie avanzate.

I risultati dei controlli e le sanzioni

Il bilancio dell’attività riporta diverse violazioni gravi che hanno portato a provvedimenti immediati:

5 patenti ritirate : i conducenti sono stati sorpresi a utilizzare il cellulare durante la guida.

1 sequestro di veicolo : un mezzo è risultato privo della copertura assicurativa obbligatoria.

2 sanzioni per mancata revisione: i veicoli sono stati individuati grazie a sistemi tecnologici.

Tecnologia al servizio della sicurezza: il targasystem

Determinante è stato l’impiego del Targasystem posizionato nei pressi del casello autostradale. Questo dispositivo di lettura automatica delle targhe ha permesso di segnalare in tempo reale le irregolarità, consentendo agli agenti di fermare i veicoli poco dopo il rilevamento.

L’Amministrazione comunale ha confermato la volontà di proseguire su questa linea, ribadendo l’importanza di questi interventi per tutelare l’incolumità di tutti i cittadini e degli utenti della strada.