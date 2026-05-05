A Cesenatico c’è Santa Pazienza. Santino e processione compresi

Una presenza fissa e condivisa

“Da lì – prosegue il racconto di Elena – è diventata subito una presenza fissa , con la quale ci siamo divertite tra reel e commenti dei clienti che entravano. Chi entrava la vedeva e diceva “ce ne vorrebbe anche a casa mia”, “me la dai?”, “ne abbiamo bisogno tutti”.

La Santa in processione

“Quando abbiamo chiuso per l’inverno, la Valentina della Latteria Lola ci ha detto ridendo: “datecela a noi, che serve anche qui”. Così abbiamo fatto davvero una piccola “processione” che la ospitasse durante la nostra pausa invernale: lucine, candele e Santa Pazienza nel passeggino, portata dalla Gorda alla Latteria Lola. È rimasta lì per tutto l’inverno, finché con la riapertura è tornata da noi”.