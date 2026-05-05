Cesenatico, scuole chiuse un’ora prima il 9 maggio per il “Challenge”

Il provvedimento si è reso necessario per garantire la massima sicurezza sia della popolazione scolastica che degli atleti, a causa delle restrizioni alla viabilità e al trasporto pubblico connesse al percorso di gara.

Elenco delle scuole interessate dalla chiusura anticipata

Le ordinanze stabiliscono la sospensione delle attività e la chiusura dei plessi alle ore 12.00 per i seguenti istituti:

1. I.I.S. “Leonardo da Vinci” (Liceo e I.T.E.)

L’ordinanza n. 147 dispone la chiusura totale alle ore 12.00 di entrambi i plessi dell’istituto superiore:

Sede centrale : Via dei Mille, 158 .

Sede succursale : Viale Carducci, 179 .

2. Scuola Secondaria di Primo Grado “Dante Arfelli”

L’ordinanza n. 146 prevede la sospensione dell’attività didattica alle ore 12.00 esclusivamente per il Plesso di Via Saffi.

Le ragioni del provvedimento: sicurezza e viabilità

Le restrizioni alla circolazione disposte per l’evento “Challenge” avrebbero reso difficoltoso l’accesso ai plessi e il regolare svolgimento del trasporto scolastico oltre la metà della giornata.

In particolare:

L’accesso ai plessi del Leonardo da Vinci è garantito in sicurezza solo fino alle 12.30 .

Le linee di trasporto a servizio della scuola Dante Arfelli (Via Saffi) subirebbero limitazioni dopo le 12.30.

La decisione è stata presa dal Sindaco Matteo Gozzoli sentite le Dirigenze Scolastiche interessate.

Informazioni utili per le famiglie

L’Amministrazione Comunale ha disposto la massima diffusione del provvedimento attraverso gli organi di informazione per avvisare tempestivamente le famiglie degli studenti. I vettori del trasporto pubblico (START Romagna e altri) sono stati informati per coordinare i servizi in base ai nuovi orari di uscita.

Per ulteriori dettagli, i documenti originali sono consultabili presso l’Albo Pretorio on-line del Comune di Cesenatico