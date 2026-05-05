Gatteo. Torna alla biblioteca Ceccarelli il “Silent reading party”

Mercoledì 6 maggio, a partire dalle ore 20.00, la Biblioteca comunale “G. Ceccarelli” di Gatteo ospita un nuovo appuntamento con “SHH! Silent Reading Party”, la formula di lettura silenziosa collettiva che ha già conquistato numerosi lettori.

Il format è semplice: si porta il proprio libro e si legge, immersi nella quiete e nella compagnia degli altri lettori. Chi non ha un libro con sé potrà sceglierne uno direttamente dagli scaffali della biblioteca. Un tempo tutto per sé, vissuto però insieme — perché leggere in silenzio accanto ad altri ha un fascino tutto particolare.

A partire dalle ore 21.30 si aprirà il microfono libero: chi lo desidera potrà condividere una pagina, una poesia o un pensiero nato dalla lettura, in totale libertà e senza alcun obbligo.

L’ingresso è libero e non è richiesta prenotazione.

Informazioni: Biblioteca comunale “G. Ceccarelli” tel. 0541 932377