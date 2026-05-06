Bagnarola cambia volto e mette il turbo. In arrivo nuovo centro sportivo

Una nuova era di sviluppo per Bagnarola

Bagnarola sta per cambiare volto. Il quartiere godrà di nuovi fondi e nuove infrastrutture. A spiegarne gli sviluppi è Matteo Cantoni che snocciola i progetti in cantiere.

“Sono stati sbloccati dei fondi nel bilancio comunale che permetteranno di destinare 150mila euro ad una nuova area verde a Bagnarola che comprenderà un nuovo centro sportivo e la riqualificazione di tutta l’area verde”.

“Per Bagnarola è un’infrastruttura importante – spiega – perché siamo l’unico quartiere di Cesenatico senza un centro sportivo comunale (il campo da calcio che abbiamo su via Cesenatico è di proprietà della parrocchia, non del Comune), e vista la posizione strategica tra Cesena e Cesenatico, unita con i tanti bambini e giovani del quartiere potrebbe diventare un importante spazio di aggregazione per tutta la zona”.