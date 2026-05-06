Bagnarola cambia volto e mette il turbo. In arrivo nuovo centro sportivo

Una nuova era di sviluppo per Bagnarola
Bagnarola sta per cambiare volto. Il quartiere godrà di nuovi fondi e nuove infrastrutture. A spiegarne gli sviluppi è Matteo Cantoni che snocciola i progetti in cantiere.
“Sono stati sbloccati dei fondi nel bilancio comunale che permetteranno di destinare 150mila euro ad una nuova area verde a Bagnarola che comprenderà un nuovo centro sportivo e la riqualificazione di tutta l’area verde”.
“Per Bagnarola è un’infrastruttura importante – spiega – perché siamo l’unico quartiere di Cesenatico senza un centro sportivo comunale (il campo da calcio che abbiamo su via Cesenatico è di proprietà della parrocchia, non del Comune), e vista la posizione strategica tra Cesena e Cesenatico, unita con i tanti bambini e giovani del quartiere potrebbe diventare un importante spazio di aggregazione per tutta la zona”.
“Questo progetto – prosegue – si fonde in maniera virtuosa con la successiva riqualificazione del parco di via Balitrona, che,e insieme al centro sportivo, diventerà una grande area verde per bambini, famiglie e sportivi dove passare le giornate all’aria aperta”.
Intervento in sicurezza stradale
Tra i fondi, ci sono anche 30mila euro per la sicurezza stradale di un tratto di via Cesenatico. È quello che va da dall’ex farmacia comunale fino al confine con Cesena. “Sarà migliorata la luminosità quindi la visibilità per aumentare la sicurezza in questo tratto”.
Manutenzione della Casa del Gelso
Sono stati stanziati 70mila euro per la manutenzione della Casa del Gelso, una casa storica importantissima per tutto il territorio. “È stata restaurata tanti anni fa proprio dai bagnarolesi, per questo ancora più importante poter godere di un nuovo intervento”.