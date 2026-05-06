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In RomagnaEventi e Cultura

“Caro amico ti scrivo…” : riscoprire la bellezza di carta e penna

Giulia Zannetti6 Maggio 2026

Tornare a carta e penna al tempo di whatsapp, è possibile?

Proprio sì.

E’ attivo un nuovo progetto promosso dall’Associazione Culturale Barbablu insieme alla Biblioteca Malatestiana e ai Servizi sociali dell’Unione dei Comuni Valle del Savio, che si inserisce nel progetto “Eco – Comunità di storie”.

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Il progetto

L’ iniziativa invita bambini, ragazzi, e giovani under 30, a scrivere una lettera scritta a mano da destinare agli ospiti delle case di riposo.

Le lettere possono essere imbucate nella “buchetta delle lettere”, una sezione speciale adibita all’interno della Biblioteca Malatestiana, sezione Ragazzi. 

Un’occasione, questa, per riscoprire il valore della corrispondenza scritta a mano oltre che far dialogare diverse generazioni valorizzando ascolto e conoscenza reciproca.

C’è tempo fino al 30 maggio.

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