L’emblema della Croce Rossa sventola nel comune di Cesenatico

Anche il comune di Cesenatico celebra la settimana della Croce Rossa

Sul balconcino vista porto canale del Comune di Cesenatico sventola la bandiera con l’Emblema della Croce Rossa di Cesenatico. Il Comune ha accolto la proposta del comitato locale in occasione della settimana della Croce Rossa. In città c’è un attivo e organizzato presidio di Croce Rossa che ha già iniziato a dare il proprio contributo durante gli eventi cittadini e non solo. Inoltre, il contributo del comitato locale è quotidiano nei trasporti tra strutture per le persone che sono in difficoltà o stanno affrontando visite o un percorso ospedaliero.

Inoltre il comitato è impegnato nella formazione dei volontari iscritti ai corsi che la Croce Rossa mette a disposizione. Come unico denominatore hanno il supporto al prossimo sia che siano soccorsi avanzati in mare o per emergenze di Protezione Civile.

L’8 maggio ricorre la Giornata Mondiale della Croce Rossa.

La ricorrenza, scelta in quanto anniversario della nascita di Henri Dunant, fondatore del Movimento, rappresenta un momento in cui, in tutto il mondo, si celebra l’opera svolta dalla Croce Rossa, promuovendo al contempo la conoscenza delle numerose iniziative a favore delle persone più vulnerabili. Questa commemorazione costituisce un’importante occasione per valorizzare l’impegno quotidiano delle volontarie e dei volontari, che operano al servizio della comunità con l’obiettivo di alleviate la sofferenza umana.