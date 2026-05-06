Spazio Marte Cesena: Xhuliano Dule e il rock dei Desert Collider nel weekend

Venerdì 8 maggio: Xhuliano Dule in “Remuntada” (Sold Out)

Il weekend si apre venerdì 8 maggio con la stand-up comedy di Xhuliano Dule, che porta sul palco il suo terzo e atteso spettacolo intitolato “Remuntada”.

L’evento ha già registrato il tutto esaurito per la serata allo Spazio Marte, ma gli organizzatori hanno già annunciato un’ottima notizia per chi è rimasto senza biglietto: lo stand-up comedian tornerà a Cesena mercoledì 10 giugno per una replica straordinaria alla suggestiva Rocca Malatestiana. I biglietti per la data estiva sono già disponibili in prevendita sul circuito TicketOne.

Chi è Xhuliano Dule e di cosa parla “Remuntada”

L’artista: Classe 1992, Dule è un talento riconosciuto della comicità italiana, già vincitore del premio “Officine Teatrali” indetto dall’Accademia Silvio D’Amico nel 2020.

Lo spettacolo: In “Remuntada”, il comico si mette a nudo raccontando la parabola di un perdente, tra emarginazione e tentativi di riscatto. Una riflessione ironica e tagliente su come, a volte, vincere possa rivelarsi una maledizione e saper perdere sia la più grande delle liberazioni.

Info utili per venerdì: Apertura porte alle ore 20:00, inizio spettacolo previsto per le 21:00.

Sabato 9 maggio: il rock distorto di Desert Collider e Muffasonic

Il sabato sera dello Spazio Marte cambia decisamente atmosfera per dare spazio a rullanti e chitarre sature. Sabato 9 maggio sarà infatti il turno del rock più intenso e distorto con il live di due band locali: i Desert Collider e, in apertura, i Muffasonic.

Le band sul palco

Desert Collider: Un quartetto cesenate che propone uno stoner rock solido e d’impatto.

Muffasonic: Un power trio interamente strumentale, caratterizzato da un forte gusto per l’heavy psych rock.

Entrambe le formazioni sono composte da musicisti attivi da tempo nella scena locale che, unendo le proprie esperienze passate, danno vita a progetti capaci di rinnovare l’amore per la musica scritta, suonata e vissuta sotto il palco.

Orari e info biglietti

Tutti gli appuntamenti si terranno presso lo Spazio Marte in via S. Corbari 175 a Cesena. Di seguito i dettagli d’ingresso: