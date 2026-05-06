Holafly non funziona su Samsung? Guida completa alla risoluzione dei problemi

Guida completa a eSIM Holafly all’estero
Ti trovi in un paese nuovo, sei appena atterrato e la prima cosa che fai è attivare i dati mobili. Ti aspetti che Internet inizi a funzionare immediatamente, ma il tuo Samsung ha altri piani. Nessun segnale, nessun dato e all’improvviso anche Google Maps sembra essere in vacanza.
A quel punto, la maggior parte delle persone inizia a toccare le impostazioni a caso, attivando e disattivando le opzioni, e si chiede se eSIM Holafly per il tuo viaggio sia guasta. In realtà, quasi mai lo è. A volte i telefoni Samsung si rifiutano semplicemente di connettersi correttamente finché non viene corretta una piccola impostazione, ed è lì che inizia la frustrazione.
Risolviamo il problema in modo semplice senza complicarlo.
Perché l’eSIM Holafly smette di funzionare sui telefoni Samsung
I telefoni Samsung sono potenti, ma a volte si comportano in modo un po’ troppo “rigido” e bloccano le connessioni se qualcosa sembra leggermente anomalo. È proprio da lì che nascono la maggior parte dei problemi.
Di solito il problema si verifica perché:
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L’eSIM non è completamente attivata o selezionata
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I dati mobili utilizzano ancora la SIM fisica
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Il roaming dati è disattivato
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La selezione della rete è bloccata su un unico operatore
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Le impostazioni del telefono sono obsolete o non aggiornate
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Segnale debole nella zona
In parole povere, il tuo telefono non sta rifiutando Internet, semplicemente non riesce a trovare il percorso giusto per accedervi.
Inizia con alcune semplici modifiche
Prima di addentrarti nelle impostazioni avanzate, prova con quelle più semplici. Questi passaggi risolvono la maggior parte dei problemi senza alcuna difficoltà.
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Riavvia il telefono
Sì, sembra troppo semplice, ma riavviare il tuo Samsung spesso risolve i problemi di rete nascosti. Spegnilo, aspetta qualche secondo e riaccendilo. Molti viaggiatori ridono di questo consiglio, ma in realtà funziona più di quanto ci si aspetti.
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Attiva e disattiva la modalità aereo
Attiva la modalità aereo per 10-15 secondi, quindi disattivare nuovamente. In questo modo il telefono sarà costretto a connettersi alle reti disponibili. È come se gli facessi fare una nuova “stretta di mano” con la rete.
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Controlla attentamente le impostazioni della tua eSIM Holafly
Ora arriva la parte in cui la maggior parte delle persone commette errori senza rendersene conto. Assicurati che l’eSIM sia attiva
Vai su “Gestione SIM” e controlla se la tua eSIM Holafly è attiva. Se è disattivata, il tuo telefono non la utilizzerà mai per la navigazione dati.
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Seleziona l’eSIM per i dati mobili
Questo è molto importante. Molti utenti continuano a utilizzare per errore la SIM fisica per i dati.
Vai su:
Impostazioni → Connessioni → Gestione SIM → Dati mobili
Seleziona Holafly eSIM
Una volta fatto questo, il tuo telefono saprà finalmente dove indirizzare il traffico Internet.
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Attiva il roaming dati
Questo passaggio è necessario nella maggior parte dei paesi. Senza il roaming, la tua eSIM non potrà connettersi correttamente.
Vai su:
Reti mobili → Roaming dati → Attiva
Potrebbe sembrare complicato, ma non preoccuparti: l’eSIM Holafly per il tuo viaggio è progettata per il roaming, quindi è del tutto normale.
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Risolvi i problemi di connessione alla rete
A volte il tuo telefono ha semplicemente bisogno di un aiuto per trovare la rete giusta.
Seleziona manualmente la rete
Vai su:
Impostazioni → Reti mobili → Operatori di rete → Cerca reti
Scegli una rete disponibile con segnale forte invece di utilizzare la modalità automatica. È come scegliere la rete Wi-Fi corretta invece di lasciare che il telefono la individui a caso.
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Soluzioni avanzate se nulla funziona
Se Internet continua a non funzionare, non preoccuparti: non siamo ancora arrivati al punto di «chiamare l’assistenza in preda al panico».
Ripristina le impostazioni di rete
Si tratta di una soluzione molto efficace.
Vai su:
Impostazioni → Gestione generale → Ripristina → Ripristina impostazioni di rete
Elimina eventuali vecchi problemi di rete e permette al tuo telefono di ripartire da zero.
A volte Samsung non imposta automaticamente l’APN.
Se Internet continua a non funzionare, controlla l’APN o segui le istruzioni di Holafly contenute nell’e-mail di configurazione.
La modalità risparmio batteria può bloccare i dati in background e rallentare la connessione.
Vai su:
Batteria → Risparmio energetico → OFF
Anche la tua connessione Internet ha bisogno di energia, proprio come te dopo un lungo volo.
Quando nulla funziona
Se tutto fallisce, non pensare subito che la tua eSIM Holafly per il viaggio sia difettosa. Nella maggior parte dei casi si tratta solo di un problema di configurazione che va risolto. A questo punto:
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Contatta l’assistenza Holafly
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Fornisci i dettagli della tua eSIM
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Indica il modello del tuo Samsung
Di solito risolvono il problema in fretta, poiché si occupano di questo tipo di situazione ogni giorno.