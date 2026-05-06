Lavoro stagionale e turismo 2026: verso la certificazione sociale

La trasformazione del modello turistico romagnolo

Il comparto turistico sta superando i vecchi stereotipi grazie a un intenso lavoro sindacale svolto negli ultimi due anni, che ha portato a progressi significativi nell’organizzazione del lavoro.

Nuovi modelli gestionali e flessibilità

L’evoluzione del settore è visibile nel cambiamento dei modelli di ospitalità:

Il progressivo superamento della pensione completa in favore di formule più dinamiche sta rimodulando i carichi di lavoro.

Cresce l’interesse per i contratti a tempo parziale , una formula apprezzata dalle nuove generazioni e dagli universitari per la conciliazione tra vita e lavoro.

La carenza di personale, pur presente, risulta quest’anno meno critica rispetto al passato.

Oltre lo scontro: l’impegno di ADAC/Federalberghi

Il Presidente di ADAC/Federalberghi Cesenatico, Alfonso Maini, conferma la disponibilità a un confronto costruttivo con le parti sociali, purché finalizzato al miglioramento reale delle condizioni lavorative e non alla semplice visibilità mediatica.

L’invito rivolto a sindacati e associazioni di categoria è di proseguire il percorso avviato nel biennio 2024-2025. Una fase di concertazione impegnativa, durata oltre trenta incontri, che ha già permesso di trasformare divergenze aspre in soluzioni condivise per il futuro del turismo.

“Occorre superare i reciproci sospetti e i retaggi di una diffidenza che non ha più ragione d’esistere, per approdare a una fase di reciproco affidamento”.

La certificazione sociale: premiare le imprese virtuose

In un contesto economico competitivo e con margini ridotti, la vera innovazione risiede nella certificazione sociale. Questo strumento, promosso dagli Enti Bilaterali del CCNL, rappresenta il cuore della strategia per il futuro.

Gli obiettivi della certificazione

L’obiettivo è creare un sistema che possa:

Premiare le imprese che rispettano rigorosamente le regole e la qualità del lavoro. Garantire l’accesso a incentivi e contributi pubblici solo a chi dimostra un impegno concreto verso i propri collaboratori . Rafforzare il settore turistico attraverso una visione strategica e collaborativa tra imprese e lavoratori .

ADAC/Federalberghi Cesenatico, insieme ai propri consulenti del lavoro, intende proseguire con determinazione in questa direzione, auspicando che la stagione delle polemiche sullo sfruttamento lasci definitivamente il posto a un modello di relazioni sindacali moderno e proficuo.