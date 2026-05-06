“L’isola si anima” a Cesenatico: la novità dell’estate 2026

deata e realizzata dal Comune di Cesenatico, l’iniziativa accompagnerà residenti e turisti per tutta la stagione estiva lungo l’isola pedonale serale di viale Carducci (attiva dalle ore 20:00 alle 24:00). Tutti i martedì sera, dalle 21:00 alle 23:30, spettacoli, musica, animazione e giochi creativi coloreranno il tratto compreso tra via Piave e piazza Costa, mentre il giovedì l’appuntamento si sposterà a Valverde, in piazzale Michelangelo.

Tutti gli eventi in programma sono a ingresso libero.

«L’isola pedonale di Viale Carducci è un luogo che durante l’estate diventa una piccola casa per cittadini e turisti, una tradizione irrinunciabile per Cesenatico» – ha dichiarato l’assessore Gaia Morara – «e quest’anno abbiamo deciso di animarla con un programma di animazione e spettacolo che ogni martedì sera la trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto, diffuso, e alla portata di tutti».

Il programma dei martedì sul viale Carducci

La vera novità di quest’anno debutta nel tratto centrale di viale Carducci, dove ogni martedì sera si alterneranno spettacoli itineranti, artisti di strada e installazioni interattive. Ecco il calendario completo degli appuntamenti:

30 giugno, 4 agosto e 1° settembre: Rosso a Spasso, Paggio e Paggetto, One Man Band

Tre performance itineranti ad altissimo coinvolgimento per una serata all’insegna della comicità e dello stupore martedì 30 giugno:

Rosso a Spasso: Clownerie e comicità a bordo di una scenografica macchina su ruote, tra giocoleria e magie.

Paggio e Paggetto: Un suggestivo viaggio nel tempo tra musica medievale, trampoli acrobatici, giochi di fuoco e alchimia.

Poom-Cha (Galirò): Un eccentrico “one-man-band” che porterà l’energia travolgente dei veri street show musicali.

7 luglio, 28 luglio e 25 agosto: L’Arte del gioco

Viale Carducci si trasforma in un villaggio ludico all’aperto. Verranno installati tra i 25 e i 30 giochi in legno ispirati ai passatempì di una volta. Semplici, intuitivi e reinterpretati in chiave contemporanea, sono pensati per il divertimento di tutte le età.

4 luglio e 11 agosto: Charlie’s

Uno spettacolo itinerante raffinato e poetico ispirato all’universo di Charlie Chaplin. Personaggi sui trampoli, clown e musica dal vivo daranno vita a una performance senza parole fatta di sketch, mimo e della consegna di piccoli messaggi poetici per il pubblico.

21 luglio: I temerari del pedale

Un’affascinante esposizione ed esibizione di biciclette storiche. Sarà possibile ammirare velocipedi, bicicli e bizzarri progetti del XIX e XX secolo perfettamente funzionanti, per un vero e proprio viaggio nella storia della mobilità su due ruote.

18 agosto: macchine mirabolanti

Una straordinaria e stravagante esposizione di veicoli a pistoni originali, nati dal restauro e dalla fantasia meccanica. Tra le attrazioni principali spiccano:

Ford T-Bucket: Simbolo dell’American Hot Rod con il rombo del motore V8.

Mini Ford Model T: Una fedele replica in scala dell’auto che ha rivoluzionato la storia automobilistica.

La Elibarrique: Veicolo realizzato interamente in legno e dotato di un motore aeronautico.

La Carrozza Volante: Una carrozza dell’Ottocento trasformata in un visionario mezzo del futuro.

Sidecar monoruota: Un sorprendente e bilanciatissimo veicolo a una sola ruota.

CineSidecar: Un omaggio al cinema itinerante delle origini, completo di proiettore storico funzionante.

Il giovedì a Valverde: torna il Ludobus Scombussolo

Se il martedì rappresenta la novità assoluta nel centro di Cesenatico, il giovedì sera a Valverde è una gradita e attesissima conferma.

Dal 18 giugno al 3 settembre 2026, dalle ore 21:00 alle 23:30, piazzale Michelangelo ospiterà il tradizionale appuntamento con il Ludobus Scombussolo. Grandi e piccini potranno ritrovarsi per giocare insieme all’aria aperta con tantissimi giochi da tavolo in legno, all’interno di uno spazio interamente dedicato alla fantasia, alla socialità e alla condivisione.