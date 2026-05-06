Patata di Bologna DOP e ChefToChef: incontro a Cesenatico

La Patata di Bologna DOP sposa l’alta cucina: la nuova sinergia presentata a Cesenatico
È stata la suggestiva cornice del Maré di Cesenatico a ospitare il debutto ufficiale della collaborazione tra il Consorzio di Tutela Patata di Bologna DOP e ChefToChef emiliaromagnacuochi. L’incontro, intitolato “La Patata di Bologna DOP nella cucina d’autore”, segna l’avvio dell’ultima fase del progetto ministeriale “Taste Innovators – La versione dello chef”. L’obiettivo è chiaro: consolidare il legame diretto tra la filiera produttiva e i professionisti della ristorazione di qualità.
I risultati dell’indagine: promosso il carattere della varietà Primura
La collaborazione ha preso il via con un’indagine sul campo che ha coinvolto i cuochi dell’associazione, chiamati a testare direttamente nelle loro cucine la varietà Primura, l’unica ammessa dal disciplinare della DOP.
I riscontri emersi dai test sono stati ampiamente positivi, evidenziando le caratteristiche uniche di questo tubero:
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Straordinaria versatilità: Ideale per l’intero menu, superando il concetto di semplice contorno.
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Performance eccellenti: Ottima sapidità, calibro uniforme e una perfetta tenuta in cottura anche nelle preparazioni più lunghe e complesse.
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Margini di miglioramento: Gli chef hanno suggerito di potenziare la rete distributiva per rendere le forniture ancora più capillari nei ristoranti.
“Lavorare sulla Patata Primura di Bologna Dop è stato interessante perché è un prodotto semplice ma con una forte identità e un’ottima tenuta in cucina,” ha commentato Omar Casali, chef del Maré di Cesenatico e consigliere di ChefToChef. “Ospitare questo momento a Cesenatico significa confrontarsi in modo diretto e senza filtri con chi produce”.
Prossima tappa: il tour estivo fa scalo a Cesenatico
Il dialogo tra produttori e chef d’autore continuerà a dare i suoi frutti anche nei mesi caldi. La Patata di Bologna DOP sarà infatti tra i grandi protagonisti della storica tappa di Cesenatico di Tramonto DiVino, in programma il prossimo 7 agosto, sempre in stretta collaborazione con i cuochi di ChefToChef.