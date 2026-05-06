Patata di Bologna DOP e ChefToChef: incontro a Cesenatico

La collaborazione ha preso il via con un’indagine sul campo che ha coinvolto i cuochi dell’associazione, chiamati a testare direttamente nelle loro cucine la varietà Primura, l’unica ammessa dal disciplinare della DOP.

I riscontri emersi dai test sono stati ampiamente positivi, evidenziando le caratteristiche uniche di questo tubero:

“Lavorare sulla Patata Primura di Bologna Dop è stato interessante perché è un prodotto semplice ma con una forte identità e un’ottima tenuta in cucina,” ha commentato Omar Casali, chef del Maré di Cesenatico e consigliere di ChefToChef. “Ospitare questo momento a Cesenatico significa confrontarsi in modo diretto e senza filtri con chi produce”.