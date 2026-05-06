Rete da pesca con ai, il prototipo di Cesenatico

Il prototipo di una rete creata anche con l’intelligenza artificiale

Un rete lega l’antica e preziosa sapienza artigianale dei vecchi pescatori e l’intelligenza artificiale.

Arte, artista, artigiano hanno tutte la stessa radice. E ognuna, a modo suo, tende a superare i limiti, a realizzare qualcosa di nuovo, qualcosa che prima non c’era ma che è stato possibile scoprire con profonda conoscenza e maestria. Un caso eclatante è a Cesenatico dove la prossima settimana sarà testata la prima rete da pesca creata anche con l’uso dell’intelligenza artificiale.

L’architettura della rete

Partiamo dal concetto che una rete non si fa, una rete si progetta. Come per gli edifici, ha una sua architettura, non ci addentreremo nei discorsi tecnici, basti sapere che è un processo tutt’altro che facile. Anche se vedendo William Piscaglia al lavoro sulla rete del Sirio sembra un gioco da ragazzi. Ma non lo è.

“Ho iniziato a pensare a una rete per la pesca a volante in grado di creare meno attrito con l’acqua, quindi meno consumo di carburante, che permetta di percorrere più “strada”. Ho iniziato a progettare una rete da 60 metri con misure delle magli interne più lunghe rispetto quelle più utilizzate ora (le misure sono coperte da segreto, ndr)”.

Nella foto sotto William Piscaglia e Fabio Lacchini intenti ad aggiustare una rete a bordo del Madonna delle Grazie