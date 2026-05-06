Stragi sulle strade, il sindacato SIULP lancia l’allarme: “carenza d’organico”

Il commento dei sindacati

«In tutta l’Emilia-Romagna, i numeri delle colleghe e dei colleghi in servizio nella Specialità sono risicati, in alcuni Reparti dimezzati e del tutto insufficienti a garantire una presenza costante e capillare.

A titolo di esempio, basti guardare l’erosione degli organici regionali: Negli ultimi dieci anni, la forza effettiva della Polizia Stradale in regione ha subito una contrazione stimata tra il 15% e il 20% a causa del mancato turnover.

Reparti che un tempo potevano garantire 4 o 5 pattuglie per turno, oggi faticano a coprire i servizi essenziali, lasciando scoperti tratti autostradali, superstrade e stradali fondamentali.

L’Emilia-Romagna non è una regione qualunque: è lo snodo logistico e socio-economico d’Italia. La densità di traffico commerciale e turistico, unita a una rete infrastrutturale tra le più complesse d’Europa, imporrebbe un investimento massiccio in termini di uomini e mezzi».