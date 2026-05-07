Biciclette e monopattini gratis per il terzo settore

I moduli necessari per la partecipazione sono reperibili sul sito istituzionale del Comune di Cesenatico

Documentazione: I moduli necessari per la partecipazione sono reperibili sul sito istituzionale del Comune di Cesenatico

Finalità: È fondamentale specificare i progetti o le attività sociali a cui saranno destinati le biciclette e i monopattini

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