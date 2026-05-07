Biciclette e monopattini gratis per il terzo settore

Cesenatico, mobilità sostenibile per il sociale: 21 bici e 4 monopattini regalati alle associazioni
Il Comune di Cesenatico ha deciso di dare nuova vita ai veicoli ritrovati sul territorio e mai reclamati dai legittimi proprietari. Con un nuovo avviso pubblico, l’Amministrazione mette a disposizione del tessuto associativo locale una flotta di mezzi per favorire la mobilità e le attività sociali.
Un’opportunità per il Terzo Settore di Cesenatico
L’iniziativa riguarda l’assegnazione gratuita di 21 biciclette e 4 monopattini elettrici che, dopo i periodi di giacenza previsti per legge, sono diventati ufficialmente proprietà dell’ente comunale. Questi mezzi sono ora destinati alle associazioni del Terzo Settore attive nel Comune di Cesenatico, che potranno richiederli per supportare le proprie finalità istituzionali senza alcun costo di acquisizione.
Come presentare la domanda
Le realtà interessate devono formalizzare la propria richiesta seguendo l’iter previsto dall’ente:
- Manifestazione di interesse: Le associazioni devono presentare un documento ufficiale indicando chiaramente lo scopo per cui intendono utilizzare i mezzi.
- Documentazione: I moduli necessari per la partecipazione sono reperibili sul sito istituzionale del Comune di Cesenatico.
- Finalità: È fondamentale specificare i progetti o le attività sociali a cui saranno destinati le biciclette e i monopattini.
Dai ritrovamenti alla pubblica utilità
Questa operazione trasforma un onere di gestione per il Comune — ovvero lo stoccaggio di mezzi abbandonati o smarriti — in una risorsa concreta per la comunità. Invece di rimanere inutilizzati nei depositi, questi 25 veicoli torneranno in circolazione per sostenere il lavoro dei volontari e delle realtà operanti nel sociale sul territorio comunale.