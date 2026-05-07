Blitz antidroga a Cesena sulla SR71: arrestata coppia con eroina e cocaina

La segnalazione dei cittadini e il blitz sulla statale

L’indagine è partita grazie al senso civico di alcuni residenti. Diverse segnalazioni avevano infatti indicato movimenti sospetti attorno a una Fiat Punto nella zona. Dopo una serie di accertamenti volti a confermare il coinvolgimento del veicolo nel giro dello spaccio, i militari hanno fatto scattare il blitz lungo la Strada Regionale 71. L’auto, proveniente da Cesena, era condotta dalla donna con a bordo il compagno — già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici — e un terzo giovane.

Droga occultata nell’intimo: i dettagli del sequestro

Nonostante il tentativo di nascondere la sostanza stupefacente, l’atteggiamento nervoso dei sospettati ha spinto i Carabinieri a eseguire una perquisizione approfondita, conclusasi presso il Comando competente. Gli esiti della ricerca hanno confermato i sospetti dei militari, addosso al 42enne,rinvenuto negli slip un involucro contenente circa 65 grammi di eroina. Addosso alla 35enne, nascosto nel reggiseno, un involucro con circa 56 grammi di cocaina.

Perquisizione domiciliare a Mercato Saraceno

Le operazioni si sono poi spostate nell’abitazione della coppia a Mercato Saraceno. Qui i Carabinieri hanno rinvenuto ulteriori elementi probatori:

Circa 10 grammi di hashish.

Sette bilancini di precisione , utilizzati presumibilmente per il confezionamento delle dosi .

Un proiettile detenuto illegalmente dall’uomo, che per questo è stato anche deferito per detenzione abusiva di munizioni.

Le decisioni del Tribunale di Forlì

Dopo la convalida dell’arresto da parte del Sostituto Procuratore della Repubblica di Forlì, il Giudice ha disposto misure cautelari differenti per i due soggetti:

Per l’uomo (42 anni) è stata confermata la custodia cautelare in carcere a Forlì. Per la donna (35 anni) è stato disposto l’obbligo di dimora nel comune di residenza.