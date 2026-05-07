Cesenatico, la ruota panoramica lancia la foto panoramica unica in Europa

“Dal 1° giugno sarà disponibile – spiega il titolare della ruota panoramica, Manuel Rambelli – Si tratta di un software che abbiamo pensato e sviluppato in un anno di lavoro. Nel concreto si tratta di una dehor che scatta la foto ricordo e, all’uscita dal giro in ruota panoramica, il cliente troverà la fotografia già pronta all’interno di una brochure, come avviene nelle grandi attrazioni turistiche internazionali”.

L’obiettivo è offrire ai turisti un ricordo unico e indelebile della loro esperienza a Cesenatico, valorizzando ancora di più una delle attrazioni simbolo di Piazza Andrea Costa.