Cesenatico, la ruota panoramica lancia la foto panoramica unica in Europa

Novità assoluta per la stagione estiva della ruota panoramica di piazza Andrea Costa a Cesenatico. Dal 1° giugno sarà infatti disponibile un nuovo servizio dedicato ai visitatori: una fotografia panoramica scattata direttamente durante il giro sulla celebre attrazione turistica di Cesenatico.
Si tratta di un progetto innovativo, il primo in Europa nel suo genere, importato dagli Stati Uniti e sviluppato appositamente per la ruota panoramica di Cesenatico. Un servizio così avanzato che, secondo i promotori, non è presente nemmeno sulla famosa London Eye.
“Dal 1° giugno sarà disponibile – spiega il titolare della ruota panoramica, Manuel Rambelli – Si tratta di un software che abbiamo pensato e sviluppato in un anno di lavoro. Nel concreto si tratta di una dehor che scatta la foto ricordo e, all’uscita dal giro in ruota panoramica, il cliente troverà la fotografia già pronta all’interno di una brochure, come avviene nelle grandi attrazioni turistiche internazionali”.
L’obiettivo è offrire ai turisti un ricordo unico e indelebile della loro esperienza a Cesenatico, valorizzando ancora di più una delle attrazioni simbolo di Piazza Andrea Costa.