Consulta volontariato Cesenatico: Claudia De Pascali è la nuova presidente

Dopo nove anni di mandato, si chiude l’era di Catia Sasselli, alla quale va il ringraziamento di tutto il territorio per la saggezza e il prezioso coordinamento dimostrato nel tempo.

Il testimone della presidenza passa a Claudia De Pascali (dell’associazione L’isola di Nicole Aps). La nuova Presidente ha espresso grande entusiasmo per la sfida, sottolineando l’importanza di connettersi e collaborare in un momento storico così delicato.

“Le priorità che continueremo ad avere saranno il supporto al volontariato a tutto tondo e l’inclusione sempre maggiore dei giovani. È vitale agire oggi per preservare e incentivare la cittadinanza attiva di domani”.