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Consulta volontariato Cesenatico: Claudia De Pascali è la nuova presidente

Redazione7 Maggio 2026
nuova direttiva consulta

Cesenatico, la Consulta del Volontariato rinnova il Direttivo: volti nuovi e certezze riconfermate

La solidarietà a Cesenatico riparte da basi solide e nuove energie. La Consulta del Volontariato e delle Associazioni di Cesenatico Odv ha ufficialmente rinnovato le proprie cariche sociali, definendo la squadra che guiderà l’ente per il prossimo triennio.
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Dopo nove anni di mandato, si chiude l’era di Catia Sasselli, alla quale va il ringraziamento di tutto il territorio per la saggezza e il prezioso coordinamento dimostrato nel tempo.

Claudia De Pascali alla presidenza: focus su giovani e inclusione

Il testimone della presidenza passa a Claudia De Pascali (dell’associazione L’isola di Nicole Aps). La nuova Presidente ha espresso grande entusiasmo per la sfida, sottolineando l’importanza di connettersi e collaborare in un momento storico così delicato.

“Le priorità che continueremo ad avere saranno il supporto al volontariato a tutto tondo e l’inclusione sempre maggiore dei giovani. È vitale agire oggi per preservare e incentivare la cittadinanza attiva di domani”.

La composizione del nuovo Consiglio Direttivo

Il nuovo organo direttivo della Consulta vede un perfetto equilibrio tra l’esperienza di figure storiche e l’entusiasmo di nuovi innesti:

Le riconferme nel segno dell’esperienza

Vicepresidente: Leonardo Zavalloni (Fondazione La Nuova Famiglia).

Consigliera: Rina Andreani (Amici della Ccils).

Consigliera: Fabrizia Lugaresi (Gigi and Friends).

I nuovi volti del volontariato

  • Tesoriere: Marco Trebbi (Associazione Volontari Ospedalieri).
  • Consigliere: Ivano Lucchi (Croce Rossa Italiana Comitato di Cesenatico).
  • Consigliere: Giuseppe Astolfi (Radio Soccorso Cesenatico).

A supporto del gruppo rimane fondamentale il ruolo tecnico di Noemi Roncuzzi, segretaria e referente territoriale di Volonta Romagna Odv , insieme alla collaborazione tecnica di Franco Zedda.

Obiettivi e contatti utili

Le linee guida per il prossimo mandato puntano con decisione sulla cittadinanza attiva e sulla sinergia costante con l’Amministrazione Comunale. L’ufficio territoriale della Consulta resta il punto di riferimento per tutte le realtà del Terzo Settore e per i cittadini che desiderano avvicinarsi al mondo del volontariato.

  • Sede: Via Cesare Battisti 11, Cesenatico.
  • Orari di apertura: Mercoledì dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 13:30 alle 17:30.
  • Email: niocesenatico.csv@gmail.com.

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