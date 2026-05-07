Consulta volontariato Cesenatico: Claudia De Pascali è la nuova presidente

Cesenatico, la Consulta del Volontariato rinnova il Direttivo: volti nuovi e certezze riconfermate
Dopo nove anni di mandato, si chiude l’era di Catia Sasselli, alla quale va il ringraziamento di tutto il territorio per la saggezza e il prezioso coordinamento dimostrato nel tempo.
Claudia De Pascali alla presidenza: focus su giovani e inclusione
Il testimone della presidenza passa a Claudia De Pascali (dell’associazione L’isola di Nicole Aps). La nuova Presidente ha espresso grande entusiasmo per la sfida, sottolineando l’importanza di connettersi e collaborare in un momento storico così delicato.
“Le priorità che continueremo ad avere saranno il supporto al volontariato a tutto tondo e l’inclusione sempre maggiore dei giovani. È vitale agire oggi per preservare e incentivare la cittadinanza attiva di domani”.
La composizione del nuovo Consiglio Direttivo
Il nuovo organo direttivo della Consulta vede un perfetto equilibrio tra l’esperienza di figure storiche e l’entusiasmo di nuovi innesti:
Le riconferme nel segno dell’esperienza
Vicepresidente: Leonardo Zavalloni (Fondazione La Nuova Famiglia).
Consigliera: Rina Andreani (Amici della Ccils).
Consigliera: Fabrizia Lugaresi (Gigi and Friends).
I nuovi volti del volontariato
- Tesoriere: Marco Trebbi (Associazione Volontari Ospedalieri).
- Consigliere: Ivano Lucchi (Croce Rossa Italiana Comitato di Cesenatico).
- Consigliere: Giuseppe Astolfi (Radio Soccorso Cesenatico).
A supporto del gruppo rimane fondamentale il ruolo tecnico di Noemi Roncuzzi, segretaria e referente territoriale di Volonta Romagna Odv , insieme alla collaborazione tecnica di Franco Zedda.
Obiettivi e contatti utili
Le linee guida per il prossimo mandato puntano con decisione sulla cittadinanza attiva e sulla sinergia costante con l’Amministrazione Comunale. L’ufficio territoriale della Consulta resta il punto di riferimento per tutte le realtà del Terzo Settore e per i cittadini che desiderano avvicinarsi al mondo del volontariato.
- Sede: Via Cesare Battisti 11, Cesenatico.
- Orari di apertura: Mercoledì dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 13:30 alle 17:30.
- Email: niocesenatico.csv@gmail.com.