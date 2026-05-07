Cesenatico Capitale del Ciclismo: il 30 maggio partenza del Giro d’Italia donne 2026

Il programma: presentazione squadre e partenza

L’evento entrerà nel vivo già nel tardo pomeriggio di venerdì, trasformando Cesenatico nel quartier generale del ciclismo femminile nazionale.

Venerdì 29 maggio (ore 18:30): In Piazza Costa si terrà la presentazione ufficiale delle 21 squadre iscritte alla competizione .

Sabato 30 maggio (ore 15:20): Il via ufficiale della corsa, sempre da Piazza Costa, con le atlete che sfileranno tra le vie della città prima di lanciare la gara vera e propria .

Il percorso della prima tappa: da Cesenatico a Ravenna

La frazione inaugurale della Corsa Rosa prevede un tracciato di 120 km. Dopo aver lasciato il centro abitato di Cesenatico, la carovana si dirigerà verso l’entroterra ravennate, per poi concludersi nel cuore della città di Ravenna. Il centro logistico della manifestazione, comprensivo di quartier generale e centro media, sarà allestito presso la Colonia Trento in via Magellano, nel quartiere di Ponente.

Il Sindaco Matteo Gozzoli e l’assessora Gaia Morara hanno espresso grande soddisfazione per il traguardo raggiunto:

«Siamo molto felici e orgogliosi di ospitare la Grande Partenza. Eventi come questo rappresentano una vetrina prestigiosa per coniugare turismo e sport ad alto livello».

Informazioni utili e viabilità

In vista del weekend di gara, l’amministrazione comunale ha annunciato che nei prossimi giorni verranno fornite comunicazioni dettagliate riguardo alle modifiche alla viabilità attraverso i canali istituzionali del Comune. Si consiglia a cittadini e turisti di monitorare gli aggiornamenti per pianificare al meglio gli spostamenti durante le giornate del 29 e 30 maggio.