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Incidente mortale a Verghereto, auto si ribalta fuori strada

Anna Budini7 Maggio 2026
incidente mortale

Tragedia nella serata di oggi (giovedì 7 maggio) a Verghereto, dove si è verificato un grave incidente stradale mortale lungo via San Giuseppe. L’allarme è scattato intorno alle 19, quando una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Bagno di Romagna è intervenuta sul posto per soccorrere il conducente di un’auto uscita autonomamente dalla carreggiata.

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Secondo le prime informazioni, il veicolo si sarebbe ribaltato dopo essere finito fuori strada per cause ancora in fase di accertamento. I Vigili del Fuoco hanno operato per il recupero dell’automobilista, ma purtroppo il conducente è stato trovato privo di vita.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i sanitari del 118 e i carabinieri, impegnati nei rilievi di competenza e nella gestione della viabilità lungo la zona interessata.

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Anna Budini

Anna Budini

Anna Budini scopre il mondo del giornalismo nel 2004 nella redazione de La Voce di Romagna. Ha poi l'occasione di passare ai settimanali nazionali, inizia così a scrivere per Visto, ma nonostante la firma sul nazionale, scopre che la sua grande passione è la cronaca locale. Dal 2016 ha iniziato a scrivere per il Corriere della Sera di Bologna.

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