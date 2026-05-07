Incidente mortale a Verghereto, auto si ribalta fuori strada

Tragedia nella serata di oggi (giovedì 7 maggio) a Verghereto, dove si è verificato un grave incidente stradale mortale lungo via San Giuseppe. L’allarme è scattato intorno alle 19, quando una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Bagno di Romagna è intervenuta sul posto per soccorrere il conducente di un’auto uscita autonomamente dalla carreggiata.
Secondo le prime informazioni, il veicolo si sarebbe ribaltato dopo essere finito fuori strada per cause ancora in fase di accertamento. I Vigili del Fuoco hanno operato per il recupero dell’automobilista, ma purtroppo il conducente è stato trovato privo di vita.
Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i sanitari del 118 e i carabinieri, impegnati nei rilievi di competenza e nella gestione della viabilità lungo la zona interessata.