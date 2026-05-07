Incidente mortale a Verghereto, auto si ribalta fuori strada

Secondo le prime informazioni, il veicolo si sarebbe ribaltato dopo essere finito fuori strada per cause ancora in fase di accertamento. I Vigili del Fuoco hanno operato per il recupero dell’automobilista, ma purtroppo il conducente è stato trovato privo di vita.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i sanitari del 118 e i carabinieri, impegnati nei rilievi di competenza e nella gestione della viabilità lungo la zona interessata.