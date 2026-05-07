Jovanotti su un francobollo: “Ciao mamma” entra nel patrimonio culturale italiano

Il ringraziamento di Jovanotti

“Grazie Poste per questa iniziativa – ha detto Jovanotti – perché avete deciso di dedicare un francobollo a una mia canzone allegra, del 1990, che in realtà non è sulla mamma ma parla alla mamma. Quando uno si diverte la prima persona che viene in mente, da ragazzi, è la mamma. La canzone dice proprio questo: la persona che avrei voluto chiamare quando ero contento era mia madre. Il fatto che ci sia questo francobollo per la Festa della mamma è una cosa bella che mi mette allegria” – si legge nel sito di tgposte.poste.it