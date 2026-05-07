Manca il personale. Mi posso rivolgere all’agenzia? Attenzione!

a cura dello Studio Faggiotto Samorè

Ritorniamo su un argomento già analizzato nel 2024, perché riteniamo utile rinfrescare la memoria su questi temi: troppi imprenditori restano ancora incastrati nelle maglie della responsabilità solidale, e il nostro ufficio fornisce ai clienti una checklist specifica per prevenire questi pericoli.

Molto frequentemente arrivano messaggi che pubblicizzano il reclutamento di manodopera da destinare a imprese che ne hanno necessità. Questo fenomeno riguarda soprattutto alcuni settori caratterizzati da una difficoltà di reperire lavoratori, come alberghi, ristoranti e pubblici esercizi in genere.

Chi offre i lavoratori, promettendo risparmi sui costi, sono spesso cooperative, consorzi, società a responsabilità limitata e SPA. Tuttavia, ribadiamo che gli unici soggetti autorizzati alla fornitura di manodopera sono solo le agenzie di somministrazione. Ecco il link dell’Albo nazionale delle agenzie autorizzate:

https://www.lavoro.gov.it/strumenti-e-servizi/pagine/albo-nazionale-delle-agenzie-il-lavoro.