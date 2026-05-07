Quarti playoff: Coriano sfida la Buena Onda al PalaCesenatico

L’avversario: Lions Coriano in grande forma

Di fronte ci saranno i Lions Coriano, formazione temibile arrivata quinta nel girone F. I riminesi sono l’unica squadra ad aver ribaltato il fattore campo negli ottavi, imponendosi con un netto 65-43 sul campo di Pontevecchio.

Arrivano a questa sfida con 8 vittorie consecutive e grande fiducia. Nonostante le due vittorie della Buena Onda in stagione regolare, Coriano rappresenta probabilmente l’avversario più ostico in questo momento.

Il punto di forza dei Lions è senza dubbio il reparto lunghi, tra i migliori della categoria. Il giocatore da tenere d’occhio è Bedetti, veterano con un passato importante in Serie B e una media di oltre 13 punti a partita.

Il PalaCesenatico deve essere una bolgia

Servirà il massimo supporto del pubblico per trasformare il PalaCesenatico in un vero fortino. L’invito è chiaro: vestirsi di blu e creare un’atmosfera travolgente per spingere la squadra verso la semifinale.

Buena Onda Basket Card

Durante le partite casalinghe verrà distribuita la Buena Onda Basket Card, una tessera che permette di ottenere sconti esclusivi nelle migliori attività di Cesenatico e Cervia.