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Il maggiore Davide Rossitto va in pensione: l’omaggio dell’Arma

Redazione7 Maggio 2026
maggiore Rossitto

L’Arma saluta il Maggiore Davide Rossitto: il Comandante del NORM di Cesenatico va in pensione

CESENATICO – Cambio al vertice del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Cesenatico. Nella giornata odierna, 7 maggio 2026, il Maggiore Davide Rossitto ha concluso ufficialmente il suo lungo e onorato percorso professionale, lasciando il servizio attivo nella “Benemerita” per il raggiungimento dei limiti di età.

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Una vita al servizio della collettività

La carriera del Maggiore Rossitto nell’Arma è iniziata nel lontano 1990. Dopo aver frequentato la Scuola Sottufficiali Carabinieri, ha ricoperto diversi ruoli fino al 2021, anno in cui è transitato nel ruolo Ufficiali. Dal gennaio 2022, Rossitto ha assunto il comando del Nucleo Operativo e Radiomobile (NORM) di Cesenatico. In questi anni, si è distinto non solo per l’elevata professionalità, ma anche per una costante disponibilità verso i cittadini e le istituzioni.

L’impegno sul territorio

Durante il suo incarico a Cesenatico, il Maggiore è stato impegnato in prima linea in numerose attività operative. Sotto il suo coordinamento sono state portate a termine delicate indagini volte a garantire la sicurezza del litorale e dell’entroterra, con un focus particolare su:

  • Il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti.

  • La repressione dei reati contro il patrimonio.

Il saluto del Comando Provinciale

Questa mattina, presso la caserma di Cesenatico, il Comandante della Compagnia, Maggiore Massimiliano Iori, ha voluto salutare ufficialmente il collega a nome di tutti i militari del Nucleo Operativo e delle sei Stazioni dipendenti. Iori ha espresso un profondo ringraziamento per l’opera instancabile prestata nel comune di Cesenatico e nelle zone limitrofe, formulando a Rossitto i migliori auguri per una meritata e serena pensione.

Rossitto con dosi carabinieri

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