Spazio Pantani derubato delle grondaie in rame

Lo Spazio Pantani è stato vittima di un furto delle grondaie in rame, ma a sorprendere gli utenti non è stato soltanto il gesto vandalico: il centro dedicato al ricordo di Marco Pantani ha scelto infatti l’ironia per raccontare l’accaduto sui social network.
Con un post diventato rapidamente virale, i responsabili della struttura hanno scritto: “Comunichiamo ufficialmente… che abbiamo finito il rame”, accompagnando il messaggio con immagini che mostrano i danni causati dal furto. Un modo sarcastico e amaro per denunciare l’episodio che ha colpito uno dei luoghi simbolo dedicati al Pirata.