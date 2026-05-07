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Spazio Pantani derubato delle grondaie in rame

Anna Budini7 Maggio 2026
spazio pantani

Lo Spazio Pantani è stato vittima di un furto delle grondaie in rame, ma a sorprendere gli utenti non è stato soltanto il gesto vandalico: il centro dedicato al ricordo di Marco Pantani ha scelto infatti l’ironia per raccontare l’accaduto sui social network.

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Con un post diventato rapidamente virale, i responsabili della struttura hanno scritto: “Comunichiamo ufficialmente… che abbiamo finito il rame”, accompagnando il messaggio con immagini che mostrano i danni causati dal furto. Un modo sarcastico e amaro per denunciare l’episodio che ha colpito uno dei luoghi simbolo dedicati al Pirata.

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Anna Budini

Anna Budini

Anna Budini scopre il mondo del giornalismo nel 2004 nella redazione de La Voce di Romagna. Ha poi l'occasione di passare ai settimanali nazionali, inizia così a scrivere per Visto, ma nonostante la firma sul nazionale, scopre che la sua grande passione è la cronaca locale. Dal 2016 ha iniziato a scrivere per il Corriere della Sera di Bologna.

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