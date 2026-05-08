Giovani protagonisti al Campionato italiano Hobie di Cesenatico

La Congrega Velisti palestra per i giovani

La manifestazione ha rappresentato per molti ragazzi anche una prima esperienza nel mondo delle competizioni nazionali, in particolare nella classe Dragoon, dedicata ai giovani tra i 10 e i 14 anni. Proprio i giovanissimi sono stati tra i grandi protagonisti dell’evento, non solo in mare ma anche nel clima di amicizia e socializzazione vissuto a terra.

La settimana precedente ai campionati, inoltre, la club house panoramica della Congrega Velisti aveva ospitato gli esami per il conseguimento del diploma di Istruttore Fiv della Federazione italiana vela, confermando il ruolo centrale del circolo nella formazione velica.

“Fondamentale in questo genere di manifestazione è sempre l’apporto dei volontari e dei nostri associati, che si mettono a disposizione nell’organizzazione – ha dichiarato il presidente della Congrega Velisti, Alessandro Spadarelli – Ancora una volta siamo riusciti a portare a termine nel migliore dei modi un evento di livello nazionale, come riconosciuto anche dai regatanti e dai loro accompagnatori”.

Spadarelli sottolinea anche il valore umano dell’iniziativa: “È bello vedere tanti giovani e ragazzi arrivati da tutta Italia conoscersi, socializzare e fare amicizia attraverso la comune passione per il mare e per la vela”.