Giovani protagonisti al Campionato italiano Hobie di Cesenatico

Otto regate nel mare colorato dalle vele
Il mare di Cesenatico si è trasformato in un grande spettacolo di vele e colori in occasione del Campionato italiano Hobie 16, Hobie 14 e Dragoon, disputato nel fine settimana del ponte del Primo Maggio. In acqua 37 catamarani provenienti da tutta Italia, ai quali si sono aggiunte anche quattro imbarcazioni francesi, per un evento che ha visto protagonisti soprattutto tanti giovani velisti.
A organizzare la manifestazione è stata la Congrega Velisti di Cesenatico, che ancora una volta si conferma un punto di riferimento per la crescita sportiva e formativa delle nuove generazioni della vela. Otto le prove disputate complessivamente: dopo una prima giornata condizionata dal vento di Bora, che ha impedito lo svolgimento delle gare, il programma si è completato regolarmente con quattro regate sabato e quattro domenica, favorite da condizioni meteo-marine ideali.
La Congrega Velisti palestra per i giovani
La manifestazione ha rappresentato per molti ragazzi anche una prima esperienza nel mondo delle competizioni nazionali, in particolare nella classe Dragoon, dedicata ai giovani tra i 10 e i 14 anni. Proprio i giovanissimi sono stati tra i grandi protagonisti dell’evento, non solo in mare ma anche nel clima di amicizia e socializzazione vissuto a terra.
La settimana precedente ai campionati, inoltre, la club house panoramica della Congrega Velisti aveva ospitato gli esami per il conseguimento del diploma di Istruttore Fiv della Federazione italiana vela, confermando il ruolo centrale del circolo nella formazione velica.
“Fondamentale in questo genere di manifestazione è sempre l’apporto dei volontari e dei nostri associati, che si mettono a disposizione nell’organizzazione – ha dichiarato il presidente della Congrega Velisti, Alessandro Spadarelli – Ancora una volta siamo riusciti a portare a termine nel migliore dei modi un evento di livello nazionale, come riconosciuto anche dai regatanti e dai loro accompagnatori”.
Spadarelli sottolinea anche il valore umano dell’iniziativa: “È bello vedere tanti giovani e ragazzi arrivati da tutta Italia conoscersi, socializzare e fare amicizia attraverso la comune passione per il mare e per la vela”.
I risultati delle regate
Ottimi i risultati anche per gli atleti di casa. Nella classe Hobie 14 il cesenaticense Giacomo Fracaroli si è laureato campione italiano, mentre Sergio Scardaoni ha conquistato il terzo posto. Francesco Venturini è invece risultato il migliore tra gli esordienti della classe Dragoon.
Nella classe Hobie 16, la più numerosa, il podio finale ha visto al primo posto Alessandro Cesarini e Leonardo Fiorito, secondi Valerio Tomassi e Sofia Masi, terzi Edoardo Truglia e Agnese Pozzi.
Nella Hobie 14 la classifica finale è stata guidata da Giacomo Fracaroli davanti a Matteo Corsini e Sergio Scardaoni.
Tra i Dragoon hanno primeggiato Ludovica Ricciardi e Asia Asfalti, davanti a Gino Bettini e Massimiliano Sacchetti. Terza posizione per Tommaso De Vergottini e Alan Contardi.