“Una vela al terzo disegnata dai bambini delle scuole di Cesenatico”

Vento in poppa per l’associazione Vele al terzo

Si erano già distinti per numerose iniziative (qui il servizio) e ieri sera l’associazione Vele al Terzo si è presentata ufficialmente. Hanno mostrato la propria realtà alle autorità comunali e alla Capitaneria e anche a qualche parlamentare regionale e nazionale. William, Manuel, Stefano e gli altri della ciurma dell’associazione della nostra associazione hanno fatto un discorso di apertura per illustrare i principi fondanti e i progetti futuri. Erano presenti anche le imbarcazioni storiche giunte da altri porti e della Mariegola che unisce le realtà delle barche vere al terzo.

I progetti futuri

Per il momento l’associazione ha due progetti in cantiere. “Il primo – spiegano dall’associazione – è pensato con le scuole materne di Cesenatico dove vogliamo costruire un progetto che lega il passato e il futuro. Puntiamo a creare una vela che verrà realizzata dai bambini e che verrà issata su una delle nostre barche. Inoltre faremo un libro tratto da racconti di pescatori che diventeranno favole. Le pubblicheremo a nome nostro e lo daremo gratuitamente. Infine stiamo organizzando un laboratorio di riparazione delle vele cucitura per non perdere l’arte della cucitura”.