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“Una vela al terzo disegnata dai bambini delle scuole di Cesenatico”

Alessandro Mazza11 Luglio 2026
vele al terzo,

Vento in poppa per l’associazione Vele al terzo

Si erano già distinti per numerose iniziative (qui il servizio) e ieri sera l’associazione Vele al Terzo si è presentata ufficialmente. Hanno mostrato la propria realtà alle autorità comunali e alla Capitaneria e anche a qualche parlamentare regionale e nazionale. William, Manuel, Stefano e gli altri della ciurma dell’associazione  della nostra associazione hanno fatto un discorso di apertura per illustrare i principi fondanti e i progetti futuri. Erano presenti anche le imbarcazioni storiche giunte da altri porti e della Mariegola che unisce le realtà  delle barche vere al terzo.

I progetti futuri

Per il momento l’associazione ha due progetti in cantiere. “Il primo – spiegano dall’associazione – è pensato con le scuole materne di Cesenatico dove vogliamo costruire un progetto che lega il passato e il futuro. Puntiamo a creare una vela che verrà realizzata dai bambini e che verrà issata su una delle nostre barche. Inoltre faremo un libro tratto da racconti di pescatori che diventeranno favole. Le pubblicheremo a nome nostro e lo daremo gratuitamente. Infine stiamo organizzando un laboratorio di riparazione delle vele cucitura per non perdere l’arte della cucitura”.

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Alessandro Mazza

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Mi piace farmi gli affaracci vostri!

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