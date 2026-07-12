Europei, l’estate del 2021: quando Cesenatico tingeva d’azzurro la notte

Il batticuore in riva al mare

Quella sera, l’aria in Romagna era densa di attesa. I locali, solitamente animati dal vociare dei turisti e dal tintinnio delle stoviglie, si erano trasformati in arene a cielo aperto. I maxischermi, posizionati strategicamente, riflettevano i volti tesi di una nazione che non voleva smettere di sognare. Dalla zona del molo, di Piazza Costa fino a piazza delle Conserve, il popolo di Cesenatico – residenti e vacanzieri – si era unito in un abbraccio collettivo. Quando il rigore decisivo di Donnarumma sigillò il destino della finale contro l’Inghilterra, il silenzio sospeso di un secondo lasciò spazio a un boato che sembrò far vibrare persino le antiche vele delle imbarcazioni nel porto.

La festa che non voleva finire

Non appena il fischio finale ha sancito il trionfo azzurro agli europei, le strade di Cesenatico si sono colorate di tricolore. È stato un momento di pura magia: Il corteo spontaneo: famiglie, giovani e anziani si sono riversati in strada. Bandiere sventolate dai finestrini delle auto, clacson che suonavano all’unisono e cori che celebravano i protagonisti di quella spedizione, da Mancini a Bonucci, da Chiesa a Insigne.

Il cuore di Cesenatico

Piazza Costa è diventata il palcoscenico naturale della festa. La gente si è abbracciata tra le note di “Notti Magiche”, in un clima che non era solo calcistico, ma sociale: dopo mesi di restrizioni, quel trofeo rappresentava la libertà ritrovata. Un’emozione collettiva: Non contava più chi fosse di Cesenatico o chi fosse solo di passaggio; in quella notte d’estate, eravamo tutti parte di un’unica, grande squadra.

Il ricordo indelebile di quegli europei

A distanza di tempo, ripensare a quella notte a Cesenatico significa ricordare l’odore del mare misto all’euforia di una folla in festa. Fu una celebrazione composta, genuina, tipica di una cittadina che sa come accogliere il mondo e che, in quella occasione, ha saputo farsi protagonista di una delle pagine più belle dello sport italiano. Cesenatico ha vinto insieme all’Italia, dimostrando che, quando si condivide una passione, non c’è distanza che tenga: basta un pallone in rete, una bandiera al vento e la consapevolezza di aver scritto, insieme, un pezzo di storia. Una magra consolazione vista la situazione che investe la nazionale di calcio.