Scuole di Cesenatico, ufficiale la nuova dirigenza dopo l’accorpamento

È stato pubblicato il decreto con gli esiti della procedura di conferma e mutamento degli incarichi dirigenziali nelle istituzioni scolastiche dell’Emilia-Romagna per l’anno scolastico 2026/2027. Il provvedimento porta importanti novità anche per le scuole di Cesenatico, dove prende forma la nuova organizzazione prevista dal piano di ridimensionamento della rete scolastica.

Ridimensionamento della rete scolastica a Cesenatico

La riorganizzazione era stata annunciata già nel gennaio scorso, quando la Regione aveva definito il piano di ridimensionamento della rete scolastica che ha interessato diversi territori dell’Emilia-Romagna, tra cui anche Cesenatico.

La principale novità riguarda l’accorpamento dei due circoli didattici presenti in città. Cesenatico 1 e Cesenatico 2 verranno infatti unificati in un’unica istituzione scolastica che assumerà la denominazione di Circolo Didattico Cesenatico (C.D. Cesenatico).

Saverio Galizzi nuovo dirigente del C.D. Cesenatico

Con la pubblicazione del decreto è arrivata anche l’ufficialità della nuova dirigenza. Saverio Galizzi, finora dirigente scolastico di Cesenatico 2, è stato nominato dirigente del nuovo C.D. Cesenatico, guidando così la nuova istituzione nata dalla fusione dei due circoli didattici.

Lucia Santarsiero lascia Cesenatico 1

Novità anche per Lucia Santarsiero, dirigente scolastica di Cesenatico 1, che dal prossimo anno scolastico assumerà la guida del Circolo Didattico Cesena 2.