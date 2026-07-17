Cesenatico, il nuovo ponte del Gatto: il punto sui lavori

Un’opera strategica per la viabilità di Cesenatico: il punto sul cantiere
Il paesaggio urbano di Cesenatico si prepara a cambiare volto con uno dei cantieri più significativi della sua storia recente: la ricostruzione del Ponte del Gatto. Questa infrastruttura, vitale per il collegamento e la fluidità del traffico locale, sta vivendo una fase di cruciale avanzamento sia sul campo che nei laboratori di produzione, promettendo di restituire alla comunità un collegamento moderno, sicuro e duraturo.
Nelle ultime settimane, l’area dei lavori ha visto un’intensa attività che ha permesso di raggiungere tappe fondamentali per la solidità della struttura. Gli operai e i tecnici sono all’opera per dare forma a quello che non sarà solo un semplice passaggio, ma un vero e proprio snodo per la mobilità cittadina.
Tra cemento e officina: come sta nascendo il nuovo ponte
Il cuore del cantiere batte attualmente su due fronti paralleli: le opere strutturali in loco e la carpenteria pesante in officina. Sul posto, è stato completato con successo il getto del pulvino e del muro para-ghiaia sul lato Levante. In questi giorni, le squadre sono concentrate sulle operazioni propedeutiche al getto dei baggioli e del sostegno per il paramento in muratura a faccia-vista. Contemporaneamente, si sta procedendo con il disarmo del pulvino e la casseratura del muro para-ghiaia sul lato Ravenna, realizzando così gli appoggi definitivi che sosterranno l’intera struttura.
Ma il lavoro non si ferma all’alveo del canale. In officine specializzate si sta completando l’assemblaggio della grande anima metallica del ponte. Una volta terminata la fase di verniciatura protettiva, i blocchi di carpenteria saranno pronti per essere trasportati a Cesenatico.
I prossimi passi cruciali del cronoprogramma prevedono:
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La demolizione della pavimentazione stradale esistente.
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L’assemblaggio in loco della carpenteria metallica e il successivo varo del ponte.
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Lo spostamento definitivo e complesso dei sottoservizi di rete.
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La realizzazione dell’impalcato e le successive opere di finitura stradale.
Investimento, tempistiche e il futuro della mobilità locale
L’intero progetto rappresenta uno sforzo economico e logistico interamente sostenuto dal Comune di Cesenatico, con un investimento complessivo che ammonta a 2.350.000 euro. Ad aggiudicarsi l’appalto per la demolizione e la ricostruzione è stato il Consorzio Nazionale Cooperative di produzione e lavoro “Ciro Menotti” di Ravenna, che ha affidato l’esecuzione materiale dei lavori alla ditta specializzata CAMS di Reggiolo.
Il tempo stimato per concludere questa complessa opera ingegneristica è di circa 10 mesi. Una volta completato il ponte, la viabilità in entrata e in uscita da Cesenatico verrà completamente ripristinata. Per garantire la massima longevità e l’integrità strutturale dell’opera nel corso degli anni, verrà posta particolare attenzione alla regolamentazione e al transito dei mezzi pesanti.