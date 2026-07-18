Cesenatico piange Martina Cortesi, vittima dell’incidente in Adriatica

È Martina Cortesi la vittima del tragico incidente sulla Statale Adriatica

Ha un nome la vittima del drammatico incidente stradale avvenuto sulla Statale Adriatica, a Cesenatico. Si tratta di Martina Cortesi, 35 anni, residente a Cesenatico, deceduta in seguito al violento scontro tra una Seat di piccola cilindrata, che stava guidando, e una Volvo.

L’impatto, avvenuto per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, non le ha lasciato scampo. I soccorritori, giunti rapidamente sul posto, hanno tentato ogni possibile intervento, ma per la giovane donna non c’è stato nulla da fare.

La notizia della scomparsa di Martina ha rapidamente fatto il giro di Cesenatico, dove la famiglia Cortesi è conosciuta.

Per diversi anni Martina ha lavorato nel bar che si trovava in via Leonardo da Vinci, mentre il padre per anni ha gestito lo storico negozio di riparazione di elettrodomestici “Cortesi”, in via Roma.