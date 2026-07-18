Incidente mortale in Statale Adriatica a Cesenatico FOTO e VIDEO

Incidente mortale alle prime luci dell’alba sulla Statale Adriatica a Cesenatico, in direzione sud all’altezza dell’Arca, dove M.C., una donna di 35 anni di Cesenatico, ha perso la vita in seguito a uno scontro tra due automobili. Erano le 5.30 di questa mattina (sabato 18 luglio) quando l’impatto ha coinvolto una Volvo e una Seat di piccola cilindrata che si sono scontrate frontalmente, probabilmente a seguito di un sorpasso. La Seat procedeva in direzione Rimini.
Nello scontro sono rimaste ferite anche due persone.
La Polizia Stradale e i carabinieri si trovano ora sul posto per effettuare i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica dello schianto. Il personale dei Vigili del Fuoco, del distaccamento di Cesenatico e della sede centrale di Cesena, hanno provveduto a estrarre dalle lamiere il corpo senza vita e a mettere in sicurezza l’area dello scontro e i veicoli coinvolti.
Sul posto anche la Polizia Locale per dirigere il traffico, si registrano rallentamenti anche all’ingresso di Cesenatico.
La Statale, in quel punto, è tristemente nota per i numerosi incidenti che si sono verificati negli anni, molti dei quali con conseguenze drammatiche.
Articolo in aggiornamento.
Anna Budini scopre il mondo del giornalismo nel 2004 nella redazione de La Voce di Romagna. Ha poi l'occasione di passare ai settimanali nazionali, inizia così a scrivere per Visto, ma nonostante la firma sul nazionale, scopre che la sua grande passione è la cronaca locale. Dal 2016 ha iniziato a scrivere per il Corriere della Sera di Bologna.