Incidente mortale in Statale Adriatica a Cesenatico FOTO e VIDEO

La Polizia Stradale e i carabinieri si trovano ora sul posto per effettuare i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica dello schianto. Il personale dei Vigili del Fuoco, del distaccamento di Cesenatico e della sede centrale di Cesena, hanno provveduto a estrarre dalle lamiere il corpo senza vita e a mettere in sicurezza l’area dello scontro e i veicoli coinvolti.

Sul posto anche la Polizia Locale per dirigere il traffico, si registrano rallentamenti anche all’ingresso di Cesenatico.

La Statale, in quel punto, è tristemente nota per i numerosi incidenti che si sono verificati negli anni, molti dei quali con conseguenze drammatiche.

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