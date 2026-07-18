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Incidente mortale in Statale Adriatica a Cesenatico FOTO e VIDEO

Anna Budini18 Luglio 2026
incidente

Incidente mortale alle prime luci dell’alba sulla Statale Adriatica a Cesenatico, in direzione sud all’altezza dell’Arca, dove M.C., una donna di 35 anni di Cesenatico, ha perso la vita in seguito a uno scontro tra due automobili. Erano le 5.30 di questa mattina (sabato 18 luglio) quando l’impatto ha coinvolto una Volvo e una Seat di piccola cilindrata che si sono scontrate frontalmente, probabilmente a seguito di un sorpasso. La Seat procedeva in direzione Rimini.

Nello scontro sono rimaste ferite anche due persone.

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Martina Cortesi

La Polizia Stradale e i carabinieri si trovano ora sul posto per effettuare i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica dello schianto. Il personale dei Vigili del Fuoco, del distaccamento di Cesenatico e della sede centrale di Cesena, hanno provveduto a estrarre dalle lamiere il corpo senza vita e a mettere in sicurezza l’area dello scontro e i veicoli coinvolti.

Sul posto anche la Polizia Locale per dirigere il traffico, si registrano rallentamenti anche all’ingresso di Cesenatico.

La Statale, in quel punto, è tristemente nota per i numerosi incidenti che si sono verificati negli anni, molti dei quali con conseguenze drammatiche.

Articolo in aggiornamento.

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Anna Budini

Anna Budini

Anna Budini scopre il mondo del giornalismo nel 2004 nella redazione de La Voce di Romagna. Ha poi l'occasione di passare ai settimanali nazionali, inizia così a scrivere per Visto, ma nonostante la firma sul nazionale, scopre che la sua grande passione è la cronaca locale. Dal 2016 ha iniziato a scrivere per il Corriere della Sera di Bologna.

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