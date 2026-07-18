Cesenatico vince la Cuccagna dell’Adriatico LE FOTO

Cesenatico si è aggiudicata la 32ª edizione della Cuccagna dell’Adriatico e della Romagna, andata in scena questa sera (sabato 18 luglio) sul porto canale leonardesco. La squadra di casa ha conquistato, grazie al cucagnotto Marco Abbondanza, il tradizionale Palio della Cuccagna, al termine di una sfida avvincente e in un tempo record, che ha visto affrontarsi le delegazioni di Cervia, Gatteo, San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone, Gambettola e Cesenatico.
La manifestazione si è aperta con un minuto di silenzio in memoria di Martina Cortesi, scomparsa in un tragico incidente stradale, un momento di raccoglimento che ha coinvolto atleti, organizzatori e pubblico.
Da oltre trent’anni la Cuccagna dell’Adriatico rappresenta uno degli appuntamenti più attesi dell’estate romagnola, capace di unire spettacolo, folklore e spirito di competizione.
Al termine della competizione è stata Cesenatico con Marco Abbondanza a salire sul gradino più alto del podio, conquistando il Palio davanti al pubblico di casa e confermando il forte legame della città con una tradizione che affonda le proprie radici nella cultura marinara dell’Adriatico.