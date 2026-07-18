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Cesenatico vince la Cuccagna dell’Adriatico LE FOTO

Anna Budini18 Luglio 2026
cuccagna dell'adriatico

Cesenatico si è aggiudicata la 32ª edizione della Cuccagna dell’Adriatico e della Romagna, andata in scena questa sera (sabato 18 luglio) sul porto canale leonardesco. La squadra di casa ha conquistato, grazie al cucagnotto Marco Abbondanza, il tradizionale Palio della Cuccagna, al termine di una sfida avvincente e in un tempo record, che ha visto affrontarsi le delegazioni di Cervia, Gatteo, San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone, Gambettola e Cesenatico.

La manifestazione si è aperta con un minuto di silenzio in memoria di Martina Cortesi, scomparsa in un tragico incidente stradale, un momento di raccoglimento che ha coinvolto atleti, organizzatori e pubblico.

cuccagna dell'adriatico

Da oltre trent’anni la Cuccagna dell’Adriatico rappresenta uno degli appuntamenti più attesi dell’estate romagnola, capace di unire spettacolo, folklore e spirito di competizione.

Al termine della competizione è stata Cesenatico con Marco Abbondanza a salire sul gradino più alto del podio, conquistando il Palio davanti al pubblico di casa e confermando il forte legame della città con una tradizione che affonda le proprie radici nella cultura marinara dell’Adriatico.

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Anna Budini

Anna Budini

Anna Budini scopre il mondo del giornalismo nel 2004 nella redazione de La Voce di Romagna. Ha poi l'occasione di passare ai settimanali nazionali, inizia così a scrivere per Visto, ma nonostante la firma sul nazionale, scopre che la sua grande passione è la cronaca locale. Dal 2016 ha iniziato a scrivere per il Corriere della Sera di Bologna.

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