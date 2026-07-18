“Una delle pagine più difficili del nostro servizio”: il cordoglio dei pompieri volontari a Martina

“Questa notte abbiamo vissuto una delle pagine più difficili del nostro servizio.

Alle prime luci dell’alba, la nostra squadra è intervenuta, insieme al personale del 118, per un grave incidente stradale avvenuto lungo la Strada Statale Adriatica.

Nonostante la tempestività dei soccorsi, purtroppo non è stato possibile cambiare il tragico destino di Martina.

I Vigili del Fuoco di Cesenatico si stringono con profonda commozione al dolore dei suoi familiari, degli amici e di tutti coloro che le hanno voluto bene.

Riposa in pace, Martina” – il messaggio sulla pagina instagram dei volontari.