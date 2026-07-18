“Una delle pagine più difficili del nostro servizio”: il cordoglio dei pompieri volontari a Martina

L‘Associazione Sostenitori ODV Vigili del Fuoco dedica un pensiero alla vittima dell’incidente avvenuto questa mattina sulla Strada Statale.
“Questa notte abbiamo vissuto una delle pagine più difficili del nostro servizio.
Alle prime luci dell’alba, la nostra squadra è intervenuta, insieme al personale del 118, per un grave incidente stradale avvenuto lungo la Strada Statale Adriatica.
Nonostante la tempestività dei soccorsi, purtroppo non è stato possibile cambiare il tragico destino di Martina.
I Vigili del Fuoco di Cesenatico si stringono con profonda commozione al dolore dei suoi familiari, degli amici e di tutti coloro che le hanno voluto bene.
Riposa in pace, Martina” – il messaggio sulla pagina instagram dei volontari.