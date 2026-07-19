Incendio all’ex Colonia Vercellese di Cesenatico FOTO e VIDEO

Nuovo incendio nel pomeriggio di oggi (domenica 19 luglio) all’interno dell’ex Colonia Vercellese di Cesenatico, in via Magellano nella zona di Ponente. Una densa colonna di fumo si è alzata dall’edificio abbandonato ed è stata ben visibile anche dalla spiaggia, richiamando l’attenzione di numerosi bagnanti e residenti presenti nella zona.

Sul posto Vigili del Fuoco e Polizia Locale

L’allarme è scattato alle 16.30. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Cesenatico e i Vigili del Fuoco con squadre provenienti dai distaccamenti di Cesena e Savignano sul Rubicone, impegnati nelle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell’area.

Al momento non si hanno notizie di persone coinvolte o ferite. Le fiamme pare siano partite da materiale di risulta e rifiuti accumulati all’interno della struttura, probabilmente utilizzata come rifugio di fortuna da alcuni occupanti abusivi.