Incendio all’ex Colonia Vercellese di Cesenatico FOTO e VIDEO

Nuovo incendio nel pomeriggio di oggi (domenica 19 luglio) all’interno dell’ex Colonia Vercellese di Cesenatico, in via Magellano nella zona di Ponente. Una densa colonna di fumo si è alzata dall’edificio abbandonato ed è stata ben visibile anche dalla spiaggia, richiamando l’attenzione di numerosi bagnanti e residenti presenti nella zona.
Sul posto Vigili del Fuoco e Polizia Locale
L’allarme è scattato alle 16.30. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Cesenatico e i Vigili del Fuoco con squadre provenienti dai distaccamenti di Cesena e Savignano sul Rubicone, impegnati nelle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell’area.
Al momento non si hanno notizie di persone coinvolte o ferite. Le fiamme pare siano partite da materiale di risulta e rifiuti accumulati all’interno della struttura, probabilmente utilizzata come rifugio di fortuna da alcuni occupanti abusivi.
Un episodio che si ripete
Non è la prima volta che l’ex Colonia Vercellese finisce al centro della cronaca. Già lo scorso aprile un incendio aveva interessato lo stabile abbandonato. Anche in quell’occasione, secondo le prime ricostruzioni, le fiamme erano partite da materiale di risulta e rifiuti accumulati all’interno della struttura, probabilmente utilizzata come rifugio di fortuna da alcuni occupanti abusivi. Il rogo aveva coinvolto una porzione del primo piano dell’edificio e aveva richiesto un intervento di messa in sicurezza dell’area.
Accertamenti in corso
Anche per l’incendio di oggi saranno gli accertamenti delle forze dell’ordine e dei Vigili del Fuoco a stabilire l’esatta origine delle fiamme.