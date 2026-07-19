Il commosso ricordo di Martina Cortesi dall’Oasi di Desirée

Continua a suscitare profonda commozione la scomparsa di Martina Cortesi, la giovane deceduta in un tragico incidente stradale. Tra i tanti messaggi di cordoglio apparsi sui social, particolarmente toccante è quello pubblicato dall’Oasi di Desirée, che ha voluto ricordarla con parole cariche di affetto.

“Ti sei avvicinata a noi con passo gentile, come una fata. Ti sei presa cura della nostra splendida Frida con amore e dedizione, e quando ha deciso di lasciarci hai pianto come si piange una cara amica”, si legge nel post.

Nel messaggio, Desirée descrive Martina come “un’anima saggia, antica che aveva un mondo di amore da donare», immaginandola ora riunita con Frida, la cagnolina alla quale era profondamente legata: «Mi piace pensare che Frida fosse lì ad aspettarti. Tu farai sempre parte di questa immensa famiglia, e in loro ogni battito. Ciao Martina, a presto”.