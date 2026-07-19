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Ingente macchina dei soccorsi per la Cuccagna

Alessandro Mazza19 Luglio 2026

Soccorsi, tante divise diverse per un unico scopo

La Cuccagna (qui il link all’ultima edizione) è un evento che affonda le sue radici nella storia della città del porto canale. Da sempre attira molte persone e molti sfidanti pronti a contendersi l’impresa. È un momento molto particolare perché non tutti i giorni si tenta la risalita di un palo di legno, intinto di grasso, a sbalzo sul porto canale. E non è che ci prova una persona sola, una volta nella vita. È un ciclo continuo fatto di prove ed errori per avvicinarsi anche di un centimetro al punto da cui, letteralmente, spiccare il volo.

soccorsi cuccagna

Presenti a terra e in acqua

Per far sì che tutto sia in sicurezza è immane l’impiego di forze dedite al soccorso. Ciò sia a terra che in mare. A partire dai bagnini di salvataggio che, se da un lato schierano una coppia di professionisti alla base del palo, un punto molto delicato in cui si rischia di scivolare e tagliarsi, nello specchio d’acqua vicino alla dima del palo conducono un moscone d’ordinanza con altri due salvataggi a bordo.

soccorsi cuccagna

Ingente il dispiegamento di divise della Croce Rossa di Cesenatico che sono operative sia in terra per soccorsi in caso di tagli e traumi sia in acqua con motoscafo e operatori polivalenti per salvataggio in acqua. Presenti anche gli uomini della Protezione civile e della Capitaneria di porto tutti accomunati dalla tutela per il prossimo nonostante le divise in campo siano diverse.

soccorsi cuccagna

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Mi piace farmi gli affaracci vostri!

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