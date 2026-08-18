Valverde, sospesa l’attività dell’hotel Cavallino

Sospesa l’attività dell’hotel Cavallino a Valverde di Cesenatico al termine di un controllo interforze effettuato questa mattina da Polizia Locale, Polizia di Stato e Guardia di Finanza, alla presenza anche del personale dell’Ausl.

Il provvedimento è arrivato dopo una serie di segnalazioni da parte di turisti e residenti e a seguito delle verifiche effettuate sulla struttura. Gli accertamenti hanno fatto emergere irregolarità sotto diversi profili, da quello igienico-sanitario a quello edilizio, fiscale e lavorativo.

Irregolarità su più fronti

Il controllo ha riguardato diversi aspetti dell’attività. Sono state riscontrate criticità in materia igienico-sanitaria, edilizia e fiscale, oltre a irregolarità relative alla gestione del personale e al rispetto della normativa sul lavoro.

Gli accertamenti hanno inoltre interessato la regolarità delle camere e degli spazi utilizzati all’interno della struttura. In particolare, erano state individuate stanze che, secondo le verifiche, non avrebbero dovuto essere utilizzate come camere per gli ospiti.

Il precedente controllo e la droga per uso personale

La struttura era già stata interessata da un controllo interforze nelle scorse ore. In quell’occasione erano stati verificati anche incassi, Pos, autorizzazioni edilizie e commerciali, titoli abilitativi e regolarità degli alloggiati.

Erano stati inoltre impiegati i cani antidroga della Polizia Locale di Cesenatico, con il ritrovamento di sostanza stupefacente riconducibile a uso personale.

18 turisti da ricollocare

Con il nuovo provvedimento, l’attività della struttura è stata sospesa. I 18 ospiti presenti nell’albergo potranno rivolgersi all’ufficio IAT e all’Associazione Albergatori per individuare una sistemazione alternativa.