Cantieri a Cesenatico: il sindaco Gozzoli fa il punto su Ponte del Gatto, Waterfront e viabilità

Cesenatico, il punto sui cantieri: alcune opere verso il traguardo, a settembre ripartono i lavori
Ponte del Gatto, porto, Waterfront e scuole: ecco a che punto sono le principali opere
Sono diversi i cantieri che stanno cambiando il volto di Cesenatico. Alcuni sono ormai vicini alla conclusione, altri entreranno nella fase più impegnativa nelle prossime settimane. Abbiamo fatto il punto con il sindaco Matteo Gozzoli, che ha fornito un aggiornamento sullo stato delle principali opere pubbliche in corso in città. Il quadro riguarda interventi importanti sulla viabilità, sul porto, sul Waterfront di Ponente e sull’edilizia scolastica.
Ponte del Gatto, lavori avanti verso la conclusione
Il cantiere del nuovo Ponte del Gatto procede secondo il cronoprogramma. Nei giorni scorsi sono state rimosse le palancole e sono stati completati i muretti di finitura. L’obiettivo indicato dall’amministrazione è arrivare alla conclusione del cantiere entro novembre 2026.
Il nuovo ponte è una delle opere più importanti attualmente in corso a Cesenatico. I lavori per la demolizione e ricostruzione sono partiti nel gennaio scorso, dopo un investimento di circa 2,2 milioni di euro. Già ad aprile il Comitato di Zona Ponente-Zadina aveva registrato un avanzamento regolare dell’intervento, con la demolizione del vecchio ponte ormai avviata.
Porto Levante, il cantiere è ormai alle battute finali
Anche sul fronte del porto il lavoro è arrivato a una fase avanzata. Nel cantiere del Molo di Levante sono state completate le gettate in cemento e il cantiere è stato in gran parte disallestito. Secondo l’aggiornamento fornito dal sindaco, la conclusione è ormai vicina e viene indicata entro la metà di settembre.
Si tratta dell’ultima fase di un intervento che nei mesi scorsi ha richiesto anche lavorazioni sott’acqua e l’impiego di squadre di subacquei. Il Comune aveva già indicato a luglio il cantiere come entrato nella fase conclusiva.
Waterfront, dopo l’estate tocca a via Colombo
Il Waterfront di Ponente non è ancora arrivato alla conclusione definitiva. Dopo gli interventi già realizzati e l’apertura dei nuovi accessi al mare, l’amministrazione ha messo a bilancio un ulteriore stralcio che interesserà via Colombo. I lavori partiranno dopo la stagione estiva e l’obiettivo è chiudere il nuovo intervento entro la prossima stagione estiva.
La nuova fase riguarderà il tratto di via Colombo fino all’incrocio con via Magellano. Una parte importante dei lavori preparatori è già stata realizzata: durante l’inverno sono stati effettuati gli scavi per i sottoservizi e la sostituzione dell’acquedotto. Questo permetterà di concentrare il nuovo cantiere soprattutto sulla pavimentazione e sulla sistemazione urbana.
Scuole e nidi, lavori verso la conclusione
Sul fronte scolastico, l’aggiornamento riguarda in particolare la scuola media Arfelli e i servizi per l’infanzia. Secondo quanto comunicato dal sindaco, i lavori sono ormai conclusi e la struttura sarà operativa con l’avvio del nuovo anno scolastico. L’intervento sulla scuola Arfelli rientra nel più ampio programma di adeguamento e messa in sicurezza degli edifici scolastici di Cesenatico. Durante l’anno scolastico 2025/2026 gli studenti erano stati trasferiti nella sede di via Saffi proprio per consentire di lavorare sull’edificio.
Anche sul fronte dei nidi il Comune sta completando gli interventi. Il nuovo nido di via Leone è destinato ad ampliare l’offerta cittadina e il servizio è previsto a partire da settembre 2026.
Ponte di via Fenili, a settembre entra nel vivo il cantiere
Tra le opere che stanno per partire c’è anche il nuovo ponte di via Fenili. Il cantiere prenderà il via a breve, mentre dalla metà di settembre inizieranno le lavorazioni più incisive. In quella fase sarà necessario intervenire sulla viabilità, con la previsione di chiusure al traffico o sensi unici.
Il Comune aveva già annunciato a maggio l’affidamento dei lavori per la demolizione e ricostruzione del ponte alla ditta Zini Elio di Bologna. Sarà quindi uno degli interventi destinati ad avere un impatto più diretto sulla circolazione nelle prossime settimane.
Nuova rotatoria tra via Fiorentina e via Fossa
Un altro intervento è quello relativo alla nuova rotatoria nella zona di via Fiorentina. Il cantiere è già stato predisposto e i lavori stanno per cominciare. Il progetto della nuova rotatoria era stato approvato nei mesi scorsi con un investimento complessivo di 490 mila euro, finanziato in parti uguali dal Comune di Cesenatico e dalla Provincia di Forlì-Cesena. L’obiettivo è migliorare la sicurezza di un’intersezione particolarmente importante per la viabilità della zona.
Una città che nei prossimi mesi continuerà a essere interessata dai cantieri
Il quadro restituito dall’amministrazione è quindi quello di una serie di opere che procedono su binari diversi. Il Ponte del Gatto si avvia verso la conclusione prevista per novembre. Il cantiere del Molo di Levante è alle battute finali. Sul Waterfront, invece, dopo gli interventi già completati, si prepara una nuova fase su via Colombo.
E dopo l’estate arriveranno anche i cantieri del ponte di via Fenili e della nuova rotatoria tra via Fiorentina e via Fossa. Per Cesenatico sarà quindi un autunno ancora caratterizzato da lavori pubblici e modifiche alla viabilità, con l’obiettivo di portare a termine alcune delle opere più importanti attualmente in corso e aprire nuovi cantieri attesi da tempo.