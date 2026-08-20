Cantieri a Cesenatico: il sindaco Gozzoli fa il punto su Ponte del Gatto, Waterfront e viabilità

Cesenatico, il punto sui cantieri: alcune opere verso il traguardo, a settembre ripartono i lavori

Ponte del Gatto, porto, Waterfront e scuole: ecco a che punto sono le principali opere

Sono diversi i cantieri che stanno cambiando il volto di Cesenatico. Alcuni sono ormai vicini alla conclusione, altri entreranno nella fase più impegnativa nelle prossime settimane. Abbiamo fatto il punto con il sindaco Matteo Gozzoli, che ha fornito un aggiornamento sullo stato delle principali opere pubbliche in corso in città. Il quadro riguarda interventi importanti sulla viabilità, sul porto, sul Waterfront di Ponente e sull’edilizia scolastica.

Ponte del Gatto, lavori avanti verso la conclusione

Il cantiere del nuovo Ponte del Gatto procede secondo il cronoprogramma. Nei giorni scorsi sono state rimosse le palancole e sono stati completati i muretti di finitura. L’obiettivo indicato dall’amministrazione è arrivare alla conclusione del cantiere entro novembre 2026.

Il nuovo ponte è una delle opere più importanti attualmente in corso a Cesenatico. I lavori per la demolizione e ricostruzione sono partiti nel gennaio scorso, dopo un investimento di circa 2,2 milioni di euro. Già ad aprile il Comitato di Zona Ponente-Zadina aveva registrato un avanzamento regolare dell’intervento, con la demolizione del vecchio ponte ormai avviata.