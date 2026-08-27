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Arriva un’iniziativa speciale della Polizia Locale

Anna Budini27 Agosto 2026
polizia locale

Venerdì 28 agosto arriva un’iniziativa speciale all’interno dell’isola pedonale di viale Carducci con protagonista la Polizia Locale.

Dalle 21 sarà allestito un gazebo dedicato – in prossimità della sala giochi “Miss America”– per presentare a cittadini turisti l’attività del corpo di polizia cittadina.

Verranno organizzate dimostrazioni dell’unità cinofila Yuma, sarà sensibilizzata la cittadinanza sulle situazioni che si creano a causa della guida in stato di ebrezza, ci sarà spazio per momenti ludici dedicati ai bambini con anche la distribuzione di gadget.

Nell’occasione saranno anche mostrati i veicoli di servizio e le strumentazioni a disposizione degli agenti.

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Anna Budini

Anna Budini

Anna Budini scopre il mondo del giornalismo nel 2004 nella redazione de La Voce di Romagna. Ha poi l'occasione di passare ai settimanali nazionali, inizia così a scrivere per Visto, ma nonostante la firma sul nazionale, scopre che la sua grande passione è la cronaca locale. Dal 2016 ha iniziato a scrivere per il Corriere della Sera di Bologna.

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