Arriva un’iniziativa speciale della Polizia Locale

Venerdì 28 agosto arriva un’iniziativa speciale all’interno dell’isola pedonale di viale Carducci con protagonista la Polizia Locale.
Dalle 21 sarà allestito un gazebo dedicato – in prossimità della sala giochi “Miss America”– per presentare a cittadini turisti l’attività del corpo di polizia cittadina.
Verranno organizzate dimostrazioni dell’unità cinofila Yuma, sarà sensibilizzata la cittadinanza sulle situazioni che si creano a causa della guida in stato di ebrezza, ci sarà spazio per momenti ludici dedicati ai bambini con anche la distribuzione di gadget.
Nell’occasione saranno anche mostrati i veicoli di servizio e le strumentazioni a disposizione degli agenti.