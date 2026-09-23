Rapina un anziano in stazione e fugge sui binari: arrestato

Un anziano turista è stato rapinato alla stazione ferroviaria di Gatteo Mare nella serata di venerdì 18 settembre. Il presunto autore, un 26enne cittadino marocchino, è stato arrestato dai carabinieri della Stazione di Savignano sul Rubicone dopo un inseguimento a piedi lungo i binari e una colluttazione con i militari.

Il giovane è accusato, a vario titolo, di rapina aggravata, resistenza, lesioni personali aggravate e porto di armi o strumenti atti all’offesa.

La rapina alla stazione di Gatteo Mare

L’intervento è scattato dopo una chiamata alla Centrale Operativa della Compagnia di Cesenatico, che segnalava una rapina all’interno dello scalo ferroviario di Gatteo Mare.

I carabinieri, già presenti nella zona, hanno raggiunto rapidamente la stazione e trovato la vittima, un anziano turista in evidente stato di shock. Poco prima, secondo quanto ricostruito, l’uomo era stato spintonato e malmenato mentre cercava di opporsi al rapinatore, che gli aveva strappato dal collo una collana d’oro dal forte valore affettivo.

Grazie alle indicazioni fornite da una testimone, i militari hanno individuato la direzione di fuga e si sono messi all’inseguimento del 26enne.

La fuga lungo i binari verso Rimini

Il presunto rapinatore è scappato a piedi lungo i binari della ferrovia in direzione Rimini. Uno dei carabinieri si è messo subito sulle sue tracce, mentre il collega ha coordinato il blocco d’urgenza della circolazione ferroviaria sulla tratta interessata, necessario per garantire la sicurezza dei militari e degli altri presenti.

Dopo circa un chilometro di inseguimento, il giovane ha cercato di evitare la cattura entrando in un fossato a lato della linea ferroviaria. A quel punto avrebbe impugnato un attrezzo in legno appuntito, scagliandolo contro il carabiniere che lo aveva raggiunto.

Il militare non ha desistito e, dopo un’ulteriore resistenza, è riuscito a bloccare il 26enne con l’aiuto del collega sopraggiunto.

Recuperata la collana d’oro

Una volta fermato, il giovane è stato perquisito. I carabinieri hanno trovato la collana d’oro sottratta poco prima all’anziano, che è stata successivamente restituita al legittimo proprietario.

Nel corso della perquisizione sono stati inoltre trovati due coltelli, sottoposti a sequestro.

Il 26enne, già noto alle forze dell’ordine per precedenti relativi a reati contro il patrimonio e violazioni in materia di immigrazione, è stato arrestato e accompagnato alla Casa Circondariale di Forlì, su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Forlì.

Arresto convalidato dal Tribunale di Forlì

Sul suo conto sono inoltre in corso ulteriori accertamenti, coordinati dalla Procura della Repubblica e condotti dai carabinieri della Compagnia di Cesenatico, in relazione a un altro episodio analogo avvenuto in una località vicina.

Nella giornata di oggi (mercoledì 23 settembre), il giudice del Tribunale di Forlì ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti del 26enne la custodia cautelare in carcere.