Viabilità modificata al ponte del gatto per 1 ora

Prove di carico per il ponte del gatto

Nella giornata di giovedì 24 settembre dalle 9 alle 10, a causa dello svolgimento delle prove di carico dell’asse viario in vista del varo del nuovo Ponte del Gatto che avverrà a metà ottobre, l’ingresso in città da via Cesenatico sarà interdetto a tutti i veicoli. Rimane consentito il transito ai pedoni.

Varo a metà ottobre

La nota contiene una doppia notizia. A quanto pare l’iter dei lavori si sta svolgendo come da cronoprogramma. Come raccontato ieri sono arrivate le componenti in acciaio che costituiranno il nuovo Ponte del Gatto. Il varo del ponte è la posa dello scheletro del ponte a cui faranno seguito mesi di lavori per fare la strada e i sottoservizi.