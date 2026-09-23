Rockin’1000, annullato il concerto di Manchester del 10 ottobre

Rockin’1000, salta Manchester: annullato il concerto nel Regno Unito

Il concerto dei Rockin’1000 in programma sabato 10 ottobre alla AO Arena di Manchester non si farà. Il motivo sembra riguardi problemi organizzativi legati alla parte inglese della produzione. Un debutto già rinviato una volta

La serata di Manchester aveva già avuto un percorso travagliato. In un primo momento lo show era stato fissato per sabato 7 marzo 2026, poi è slittato in autunno. I circuiti di biglietteria lo indicano ancora oggi come evento riprogrammato al 10 ottobre 2026. L’annullamento arriva quindi dopo un primo cambio di data.

La macchina organizzativa era già partita. Sul sito della band erano previste prove sul posto l’8, il 9 e il 10 ottobre 2026, con iscrizioni dei musicisti entro il 10 settembre. Non sappiamo quanti musicisti avessero già confermato la partecipazione ma a pochi giorni dall’evento si da per scontato che fossero al completo.

A Manchester il “mille” del nome sarebbe rimasto un simbolo. Il fondatore Fabio Zaffagnini aveva presentato la data inglese con parole di grande entusiasmo, definendo Manchester una delle grandi città della musica mondiale.

Rimane l’amarezza per chi, tra i musicisti, aveva già acquistato biglietti aerei e prenotato alberghi.

Biglietti

I prezzi dei biglietti erano compresi tra 47,50 e 65 sterline.

Da Cesena al mondo

Lo stop inglese non cancella un 2026 intenso per la band nata in Romagna. Il 30 maggio i Rockin’1000 hanno suonato all’Allianz Stadium di Torino, con ospiti come Elio e le Storie Tese e il rapper Nitro. Il 3 settembre si sono esibiti allo stadio Iacovone di Taranto per la cerimonia di chiusura dei Giochi del Mediterraneo.

Tutto era cominciato nel 2015, quando Zaffagnini, allora geologo marino al CNR, raccolse 45.000 euro di crowdfunding per portare i Foo Fighters a Cesena. Da quel video virale è nata una comunità di oltre 100mila musicisti provenienti da 160 paesi.