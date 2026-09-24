Bus Forlì-Cesenatico, la richiesta di alcuni lavoratori

Quattro lavoratori che prestano servizio nel punto vendita Esselunga di Forlì chiedono a Start Romagna di valutare una modifica al servizio di trasporto pubblico tra Forlì e Cesenatico.

La richiesta nasce da un’esigenza quotidiana: il loro turno di lavoro termina alle 12, ma attualmente non ci sarebbe una corsa che consenta di rientrare a Cesenatico in tempi brevi e senza cambi.

La richiesta di una corsa alle 12.10

Secondo quanto segnalato dai lavoratori, la prima corsa utile dopo la fine del turno parte intorno alle 13.30 e non arriva direttamente a Cesenatico, ma termina a Pinarella. Per raggiungere la destinazione finale è quindi necessario effettuare un ulteriore cambio.

La proposta è quella di inserire una corsa autobus da Forlì a Cesenatico intorno alle 12.10, pochi minuti dopo la conclusione del turno di lavoro. Una soluzione che permetterebbe di ridurre sensibilmente i tempi di attesa e di evitare il cambio a Pinarella.

Prolungare alcune corse fino a Cesenatico

I quattro lavoratori suggeriscono anche un’altra possibile soluzione, chiedendo a Start Romagna di valutare, qualora fosse tecnicamente e organizzativamente possibile, il prolungamento fino a Cesenatico di alcune corse attualmente con capolinea a Pinarella.

Tra le destinazioni indicate ci sono la fermata Atlantica di Cesenatico oppure, in alternativa, piazzale Comandini.

La richiesta non riguarda quindi soltanto la loro situazione personale, ma punta a evidenziare una possibile criticità più generale nei collegamenti tra Forlì e Cesenatico, soprattutto negli orari di uscita dal lavoro.

Il collegamento tra Forlì e Cesenatico

Secondo i lavoratori, un collegamento più diretto tra le due città potrebbe essere utile anche ad altre persone che ogni giorno utilizzano il trasporto pubblico tra Forlì e Cesenatico, tra lavoratori e studenti.

La proposta è stata sottoposta a Start Romagna nell’ambito della programmazione e di una possibile revisione degli orari degli autobus Forlì-Cesenatico, con la disponibilità dei quattro lavoratori a fornire ulteriori informazioni sui propri turni e sulle esigenze di spostamento.