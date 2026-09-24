Non è un PITCH riparte da Mario Riciputi: nuova stagione del format di Zani Work

Non è un PITCH riparte da Mario Riciputi: il salotto di Zani Work apre la nuova stagione

Si comincia dal presidente di Confindustria Romagna. Da oggi, giovedì 24 settembre, Mario Riciputi inaugura la nuova stagione di “Non è un PITCH | Storie di Imprese e Imprenditori”, il format video e podcast ideato e condotto da Cristina Zani e prodotto dalla cesenate Zani Work. Un salotto informale in cui imprenditori e manager del territorio si raccontano oltre il ruolo, tra storie personali, sogni, ostacoli e visioni d’impresa.

Riciputi è Ceo di Ayrion, società forlivese specializzata in energie rinnovabili, e presidente di Biosphere, azienda forlivese attiva nelle biotecnologie applicate ai processi industriali. La puntata è disponibile su YouTube e Spotify.

Come funziona il format

Le video interviste escono ogni due settimane, di giovedì. La versione integrale va su YouTube, estratti e contenuti brevi vengono rilanciati sui social, e ogni conversazione diventa anche un podcast su Spotify.

Il contrario dell’elevator pitch

L’idea è nata da un viaggio nella Silicon Valley. Lì Cristina Zani ha incontrato giovani startupper alle prese con il cosiddetto elevator pitch: pochi minuti per convincere un investitore e arrivare subito al punto. Da quell’esperienza è venuta la scelta opposta, cioè prendersi il tempo di ascoltare e andare più a fondo, per capire che cosa abbia portato una persona a diventare l’imprenditore o il manager che è oggi.

«Dietro il business c’è sempre un lato umano e passionale, che è il vero motore di tutto», racconta Zani. «Le mie interviste non volevano essere semplici presentazioni: volevo andare oltre. Nel salotto di Non è un PITCH nascono così conversazioni informali che intrecciano dimensione personale e impresa: aneddoti, motivazioni, sogni e aspirazioni, ma anche ostacoli e fallimenti, insieme a strategie, innovazione e visioni sul futuro». E aggiunge: «Vorrei che il nostro salotto diventasse un appuntamento di riferimento per il mondo imprenditoriale del territorio. Ci sono ancora tanti personaggi che mi piacerebbe intervistare e che spero possano accogliere il mio invito a raccontare la loro storia».

Dalla saletta digitale della pandemia allo studio in 4K

Il progetto nasce a Cesena, dentro Zani Work, azienda con sede a Torre del Moro specializzata in abbigliamento da lavoro e DPI, guidata dalle sorelle Cristina e Isabella Zani. Le radici sono in una saletta digitale allestita durante la pandemia, pensata all’inizio per presentare i prodotti ai clienti e diventata presto uno spazio di interviste e confronto con altri imprenditori. Da lì è arrivato “Beautiful Minds”, format sviluppato con il Comitato Imprenditoria Femminile di Confindustria Romagna, e poi l’evoluzione dello studio, oggi con riprese Cinema 4K e audio professionale. Attraverso i diversi format, Zani Work ha portato davanti alle telecamere circa 40 imprenditori e protagonisti del mondo dell’impresa.

Diciannove ospiti nella prima stagione

La stagione di lancio ha ospitato 19 tra imprenditori e manager, espressione del tessuto economico emiliano e romagnolo. Tra le storie che l’hanno animata c’è quella di Luca Zaccheroni, imprenditore cesenaticense: dagli inizi con il Batija, rivoluzionario locale sulla spiaggia dei primi anni Duemila, alle esperienze con Marè e QuintoQuarto, fino ai valori di gioco di squadra e cura del gruppo appresi dal padre Alberto, storico allenatore di calcio, e ancora oggi presenti nel suo lavoro. Il racconto parte dalle radici e dall’albergo di famiglia in cui è cresciuto.

Tra i protagonisti del Cesenate, oltre a Zaccheroni, ci sono Pierluigi Alessandri, co-founder di Technogym, Patrizio Neri, presidente di Cesena Fiera e di Jingold, Michele Montalti, Ceo di Montalti Worldwide Moving, Ombretta Sequino, Ceo di Mase Generators, e Fabio Piraccini, Ceo di Onit. C’è anche Marta Molari, fondatrice con Zeno Zani di Zani Saldature, oggi Zani Work.

Hanno partecipato inoltre Gabriele Bandini (Blacks Srl), Bruno Bargellini (Top Automazioni), Marco Melandri (CTS Spa), Silvia Salvi (Società Agricola Salvi Vivai), Massimiliano Ceccarini (Sipo), Paolo Cimatti (New Time), Monica Zoli (Dino Zoli Group), Alessandro Annibali (New Factor), Marco Moscatti (TecEurolab), Riccardo Tura (Dorelan), Andrea Albani (Misano World Circuit) e Maurizio Focchi, alla guida di Focchi Group e presidente di Cittadinanza Onlus.

Il prossimo ospite: Giacomo Gollinucci

Dopo Riciputi, la stagione prosegue con Giacomo Gollinucci, board member di Volpato Industrie, gruppo trevigiano leader nella componentistica e negli accessori di design per l’arredamento. Due anni fa il gruppo ha acquisito la cesenate Gollinucci Srl, specializzata in complementi d’arredo e guidata proprio da lui. La puntata sarà online l’8 ottobre.