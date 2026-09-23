Appello per il crocifisso perduto. Un ricordo del fratello scomparso

“Vorrei innanzitutto ringraziare di cuore i Carabinieri per la disponibilità e l’aiuto che hanno dato a mio papà in questo momento così difficile”. Inizia così l’appello della figlia dell’anziano vittima di una rapina alla stazione di Gatteo. I Carabinieri sono intervenuti arrestando un marocchino che si era macchiato del gesto. Aveva strappato la collana con crocifisso all’ignaro signore. La catenina è stata recuperata ma non il crocifisso. A questo link il servizio completo

L’appello

“Scrivo – prosegue il messaggio – anche per fare un appello a chiunque possa aver trovato il crocifisso ( catenina ritrovata)che è stato rubato a mio papà.

Quello che per qualcuno potrebbe sembrare semplicemente un crocifisso, per la nostra famiglia ha un valore affettivo enorme. Era la catenina di mio fratello, che purtroppo è venuto a mancare in un incidente. Per mio papà è uno dei pochi ricordi che gli rimangono di suo figlio e, per questo, non ha alcun valore economico paragonabile al suo valore affettivo”.

Il ricordo del fratello scomparso

“Se qualcuno lo avesse trovato, acquistato senza sapere la sua storia o fosse in qualche modo venuto in possesso di questo oggetto, vi chiediamo con tutto il cuore di restituirlo.

Non vogliamo giudicare né creare problemi a nessuno. Vorremmo soltanto riavere un ricordo di mio fratello che per mio papà significa tantissimo.

Se qualcuno sa qualcosa, vi prego di contattarmi. Anche una semplice segnalazione potrebbe essere di grande aiuto. Grazie di cuore a chiunque possa aiutarci. E grazie ancora ai Carabinieri per la loro disponibilità e umanità”.

Se qualcuno ritrovasse il crocifisso può scriversi a redazione@livingcesenatico.it per essere messo in contatto con i proprietari.