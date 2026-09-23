Inaugurata la provinciale 33 bis del Compito: la nuova strada del Rubicone verso il casello

Inaugurata la nuova provinciale 33 bis del Compito

Questa mattina è stata inaugurata la nuova strada provinciale 33 bis del Compito, un’infrastruttura pensata per migliorare la viabilità del Rubicone in direzione del casello autostradale. Al taglio del nastro erano presenti il Presidente della Provincia Enzo Lattuca, il Presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale e i sindaci dell’Unione Rubicone e Mare.

Un’opera per sbloccare i collegamenti verso l’autostrada

La nuova arteria nasce per alleggerire il traffico che ogni giorno converge verso il casello, offrendo un collegamento più diretto e scorrevole tra il territorio del Rubicone e la rete autostradale. Un intervento atteso da residenti e amministrazioni locali, che punta a rendere più fluidi gli spostamenti quotidiani in un’area soggetta a un traffico crescente.

Il cavalcaferrovia, ultimo tassello del progetto

Manca ancora un pezzo per completare l’opera: il cavalcaferrovia tra la via Emilia e la strada provinciale 62, tratto conclusivo del progetto complessivo. I lavori su questo ultimo segmento dovrebbero concludersi entro l’estate 2027, quando la nuova viabilità del Rubicone potrà dirsi finalmente completa.