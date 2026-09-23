Chiusa per ferie ma presa di mira: furto alla Piadineria del Pescatore

La dinamica e le prove video

Nonostante il locale fosse temporaneamente chiuso per ferie, la Piadineria del Pescatore è finita nel mirino dei ladri. L’intera sequenza è stata immortalata dalle telecamere di sorveglianza, che hanno registrato sia le immagini che l’audio.

Nei filmati, ora al vaglio delle forze dell’ordine, compaiono due persone del posto, un uomo e una donna. Dalle registrazioni audio emerge chiaramente il disaccordo tra i due: la donna, scettica sull’azione, avrebbe esclamato “Cosa vuoi andare a fare che è chiuso per ferie, io vado via”. Ciononostante, il complice ha proseguito nell’intento.

L’effrazione e le indagini

Dopo aver messo a soqquadro l’interno — scaraventando a terra sedie e una cassetta degli attrezzi — il ladro si è impossessato del fondo cassa pari a circa 20 euro. Per darsi alla fuga, l’intruso ha tagliato il telo di protezione della veranda, probabilmente utilizzando un cutter, provocando danni strutturali stimati in oltre 500 euro.

Stando ad alcune indiscrezioni, la coppia sarebbe già nota alle autorità locali e avrebbe problemi di dipendenze. Tutto il materiale video e fotografico è ora nelle mani delle forze dell’ordine per l’identificazione formale dei responsabili.

Nonostante l’inconveniente, la Piadineria del Pescatore conferma la regolare riapertura al pubblico a partire dal 29 settembre, al termine del periodo di ferie.

Il precedente

Nell’agosto scorso, la Piadineria del Pescatore è stata vittima di un altro furto notturno, da quanto trapelato non si tratta delle stesse persone ad aver commesso il fatto. Fu diverso anche l’obiettivo. Se in questo caso il ladro ha puntato il fondo cassa, nel precedente era più interessato alle birre.