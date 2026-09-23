Cesenatico, PUROCIBO® : c’è una nuova realtà in città

PUROCIBO®: che cos’è e come nasce il progetto PUROCIBO® nasce dall’incontro tra le competenze dei suoi fondatori: Alessia Benini, tecnologa alimentare, ed Edoardo Tosi, chinesiologo e dottore in Scienze della Nutrizione. Il progetto è partito da una domanda: perché, in un’epoca così attenta al benessere e all’alimentazione, sono ancora così poche le persone che riescono a consumare ogni giorno le quantità raccomandate di frutta e verdura? Il consiglio è noto: mangiare più vegetali, variare e rispettare la stagionalità. Tradurlo in un’abitudine quotidiana, però, non è sempre facile. Il poco tempo a disposizione, i ritmi di lavoro, gli sprechi e la difficoltà di reperire con continuità prodotti stagionali portano spesso a scegliere sempre gli stessi alimenti, riducendo la varietà. Da questa osservazione è nata l’idea di ripensare frutta, verdura ed erbe aromatiche in una forma pratica e contemporanea, capace di incontrare le esigenze della vita moderna senza perdere il legame con la materia prima.

PUROCIBO®: cosa propone e a chi si rivolge PUROCIBO® realizza polveri 100% vegetali, semplici da utilizzare e versatili in cucina . Ogni prodotto contiene un solo ingrediente, senza zuccheri aggiunti, conservanti o additivi superflui. Le materie prime vengono essiccate lentamente e a bassa temperatura, così da rispettarne il più possibile il colore, l’aroma e le caratteristiche naturali. L’azienda privilegia l’origine italiana e sceglie, quando possibile, di collaborare con piccole realtà agricole del territorio, valorizzando le produzioni locali. Le polveri vengono infine confezionate in bustine studiate per proteggerle e conservarle nel tempo. PUROCIBO® si rivolge a chi ama cucinare, ma anche a chi cerca un modo semplice per aggiungere colore, varietà e micronutrienti alle preparazioni di ogni giorno. Un cucchiaino può essere utilizzato nello yogurt, in un impasto, in una crema, in una bevanda o in un piatto abituale, senza richiedere cambiamenti radicali nelle proprie abitudini. L’obiettivo non è sostituire la frutta e la verdura fresca, ma offrire uno strumento in più per ampliare la varietà vegetale dell’alimentazione quotidiana. Per PUROCIBO® , innovare non significa allontanarsi dalla natura, ma trovare nuovi modi per valorizzarla e renderla più accessibile.

PUROCIBO ®: dove e quando conoscerli da vicino Questa visione prenderà forma anche attraverso il primo evento targato PUROCIBO ® : PURO BRUNCH – Colora la tua salute, in programma il 26 settembre, dalle 10:00 alle 13:00, all’Hotel Internazionale di Cesenatico. L’evento si inserisce nel calendario della Wellness Week, iniziativa promossa dalla Wellness Foundation (Technogym) per valorizzare il benessere e il territorio. La mattinata unirà attività fisica, nutrizione consapevole e convivialità: inizierà con una sessione di movimento guidata da Edoardo, proseguirà con un momento di confronto dedicato all’alimentazione e si concluderà con un brunch esperienziale, durante il quale sarà possibile conoscere e assaggiare i prodotti PUROCIBO all’interno di diverse preparazioni. Per le prenotazioni all’evento contattare il numero +39 3784352525 PAGINA INSTAGRAM: https://www.instagram.com/purocibo/ SITO www.purocibo.com

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