SI FEST KIDS, il primo festival di fotografia per l’infanzia

Il primo festival per bambini e ragazzi
La fotografia incontra il linguaggio dell‘infanzia e dell’illustrazione in un nuovo appuntamento destinato a diventare un punto di riferimento per il settore e per gli appassionati.
Dal 25 al 27 settembre debutta, infatti, a Savignano sul Rubicone Si Fest Kids, primo festival interamente dedicato alla fotografia e alla foto-illustrazione per bambini e ragazzi. Un progetto firmato Sabir Editore con il sostegno del Comune di Savignano sul Rubicone e del bando “Strategia Fotografia” – Direzione Generale Creatività Contemporanea che nasce nel solco della tradizione di “Savignano sul Rubicone, Città della fotografia”, ampliandone lo sguardo verso nuovi linguaggi e nuovi pubblici. La direzione artistica di è di Giorgio Arcari.
Tema e programma del Festival
Il tema della prima edizione è “Hic sunt leones”, l’antica espressione con cui le mappe indicavano i territori inesplorati. Un invito a superare i confini della creatività attraverso immagini, storie e sperimentazioni che mettono in dialogo fotografi, illustratori, scrittori autori, insegnanti, professionisti dell’editoria per l’infanzia con bambini e ragazzi.
Il festival, realizzato con il gemellaggio del Buck Festival di Foggia, festival di letteratura di Foggia, proporrà tre giorni di mostre, laboratori, incontri e momenti di formazione, tutti a partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria.
Cuore della manifestazione sarà la Biblioteca di Palazzo Vendemini, che ospiterà esposizioni di Laurence Le Guen, Massimiliano Tappari, Marianna Balducci, Fabio Gervasoni, Roberto Grassilli e Giorgio Arcari.
Le mostre, che resteranno visitabili fino al 10 ottobre, sono: 150 anni di foto-letteratura per l’infanzia di Laurence Le Guen, I libri di Massimiliano Tappari, L’immaginazione a spasso di Marianna Balducci, La realtà diminuita di Roberto Grassilli, Fili d’ombra: immagini in movimento nella città della fotografia di Giorgio Arcari.
Il programma offrirà inoltre laboratori creativi per bambini e ragazzi con Tappari, Balducci e Grassilli, pensati per stimolare lo sguardo e trasformare gli oggetti quotidiani in strumenti di narrazione. Non mancheranno gli appuntamenti dedicati agli adulti, con approfondimenti sulla progettazione di albi illustrati fotografici e sull’uso della fotografia nella didattica e nell’editoria.
Tra gli eventi principali spicca la conferenza di sabato 26 settembre alla Vecchia Pescheria, dedicata al rapporto tra fotografia, storia e sperimentazione, con la partecipazione degli autori ospiti e di Barbara Schiaffino e Milena Tancredi.
Il festival propone una finestra in anteprima, sabato 19 settembre, con un momento di formazione dedicato ai docenti, a cura di Mara Pace, della rivista Andersen.
Le dichiarazioni
“Per la prima volta in Italia fotografia e foto-illustrazione per bambini e ragazzi sono protagoniste assolute di un festival, un’altra piccola rivoluzione che, dopo il SI Fest, parte da Savignano sul Rubicone – afferma il direttore artistico Giorgio Arcari -. SI Fest Kids è un appuntamento unico nel panorama artistico ed editoriale per l’infanzia: il mondo della fotografia destinata ai più piccoli, oltre a essere un vero e proprio strumento per allenare alla bellezza, continua anche a essere un territorio di confine, aperto a innovazione e sperimentazione. Questa prima edizione, Hic Sunt Leones, è dedicata proprio a questo, a cosa c’è oltre i confini, oltre il conosciuto. Fuori dalle mappe, in cerca di bellezza.”
“Con Si Fest Kids, Savignano sul Rubicone amplia la propria vocazione culturale – affermano il sindaco Nicola Dellapasqua e l’assessora alla Cultura Roberta Armuzzi – confermandosi laboratorio d’innovazione e luogo d’incontro per chi considera la fotografia non solo uno strumento artistico, ma anche un potente mezzo educativo e di crescita della comunità. La città di Savignano arricchisce il suo linguaggio e la sua offerta culturale, che si sviluppa in un luogo familiare come la Biblioteca comunale, nel cuore del centro storico. Iniziamo questa nuova avventura rivolgendo alle famiglie una proposta di prossimità e nello stesso tempo di grande qualità”.
Info utili
Tutti gli eventi sono gratuiti con prenotazione obbligatoria: tel. 388 6911346, info@sifestkids.it. Info: cultura@comune.savignano-sul-rubicone.fc.it
Orari di apertura delle mostre: dal 25 al 27 settembre ore 10.00-13.00, 15.00-18.00, dal 28 settembre al 10 ottobre negli orari di apertura della Biblioteca.
Visite guidate su prenotazione per scuole e gruppi: venerdì 25 settembre ore 10.00-16.00, sabato 26 settembre ore 10.00-13.00.
Prenotazioni aperte: tel. 388 6911346, info@sifestkids.it, cultura@comune.savignano-sul-rubicone.fc.it
Bookshop aperto durante il festival a cura della libreria Viale dei Ciliegi 17 di Rimini