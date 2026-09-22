SI FEST KIDS, il primo festival di fotografia per l’infanzia

Dal 25 al 27 settembre debutta, infatti, a Savignano sul Rubicone Si Fest Kids , primo festival interamente dedicato alla fotografia e alla foto-illustrazione per bambini e ragazzi. Un progetto firmato Sabir Editore con il sostegno del Comune di Savignano sul Rubicone e del bando “Strategia Fotografia” – Direzione Generale Creatività Contemporanea che nasce nel solco della tradizione di “Savignano sul Rubicone, Città della fotografia”, ampliandone lo sguardo verso nuovi linguaggi e nuovi pubblici. La di rezione artistica di è di Giorgio Arcari.

La fotografia incontra il linguaggio dell ‘infanzia e dell’illustrazione in un nuovo appuntamento destinato a diventare un punto di riferimento per il settore e per gli appassionati.

Tra gli eventi principali spicca la conferenza di sabato 26 settembre alla Vecchia Pescheria, dedicata al rapporto tra fotografia, storia e sperimentazione, con la partecipazione degli autori ospiti e di Barbara Schiaffino e Milena Tancredi.

Il programma offrirà inoltre laboratori creativi per bambini e ragazzi con Tappari, Balducci e Grassilli, pensati per stimolare lo sguardo e trasformare gli oggetti quotidiani in strumenti di narrazione. Non mancheranno gli appuntamenti dedicati agli adulti, con approfondimenti sulla progettazione di albi illustrati fotografici e sull’uso della fotografia nella didattica e nell’editoria.

Cuore della manifestazione sarà la Biblioteca di Palazzo Vendemini, che ospiterà esposizioni di Laurence Le Guen, Massimiliano Tappari, Marianna Balducci , Fabio Gervasoni, Roberto Grassilli e Giorgio Arcari.

Il tema della prima edizione è “Hic sunt leones” , l’antica espressione con cui le mappe indicavano i territori inesplorati. Un invito a superare i confini della creatività attraverso immagini, storie e sperimentazioni che mettono in dialogo fotografi, illustratori, scrittori autori, insegnanti, professionisti dell’editoria per l’infanzia con bambini e ragazzi.

Le dichiarazioni

“Per la prima volta in Italia fotografia e foto-illustrazione per bambini e ragazzi sono protagoniste assolute di un festival, un’altra piccola rivoluzione che, dopo il SI Fest, parte da Savignano sul Rubicone – afferma il direttore artistico Giorgio Arcari -. SI Fest Kids è un appuntamento unico nel panorama artistico ed editoriale per l’infanzia: il mondo della fotografia destinata ai più piccoli, oltre a essere un vero e proprio strumento per allenare alla bellezza, continua anche a essere un territorio di confine, aperto a innovazione e sperimentazione. Questa prima edizione, Hic Sunt Leones, è dedicata proprio a questo, a cosa c’è oltre i confini, oltre il conosciuto. Fuori dalle mappe, in cerca di bellezza.”

“Con Si Fest Kids, Savignano sul Rubicone amplia la propria vocazione culturale – affermano il sindaco Nicola Dellapasqua e l’assessora alla Cultura Roberta Armuzzi – confermandosi laboratorio d’innovazione e luogo d’incontro per chi considera la fotografia non solo uno strumento artistico, ma anche un potente mezzo educativo e di crescita della comunità. La città di Savignano arricchisce il suo linguaggio e la sua offerta culturale, che si sviluppa in un luogo familiare come la Biblioteca comunale, nel cuore del centro storico. Iniziamo questa nuova avventura rivolgendo alle famiglie una proposta di prossimità e nello stesso tempo di grande qualità”.